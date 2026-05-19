Neel Burton, psiquiatra: “Por qué las personas inteligentes odian el sonido”

La psiquiatría nos puede explicar cientos de cosas sobre el comportamiento de los humanos que tal vez nunca imaginamos y el tema sobre el ruido y la inteligencia también tiene que ver mucho con esta rama de la medicina. El psicólogo estadounidense, Neel Burton, filósofo y experto en psiquiatría, hizo un estudio exhaustivo sobre los casos de muchos genios creativos, especialmente Schopenhauer y Kant, quienes odiaban el ruido, es por eso que su frase "Por qué las personas inteligentes odian el sonido", tiene gran relevancia en la actualidad.

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El caso de Schopenhauer y su intolerancia al ruido

Neel Burton explica en uno de sus estudios la historia de Schopenhauer, quien fue intolerante al ruido, tanto que a sus 33 años llegó a empujar una mujer (Louise Marquet) de las escaleras, pues se negó a irse de la antesala de su departamento. La mujer tuvo graves consecuencias médicas por lo que demandó a Schopenhauer y tras seis años del caso legal, ella ganó y él tuvo que pagar una indemnización. En 1842, murió el filósofo, pero antes registró su libro "La anciana muere, la carga se levanta", en el que explica un poco de su intolerancia al ruido y sobre todo como tras el fallecimiento de una persona con la que se tenía un conflicto , la molestia y el peso de la responsabilidad desaparece.

Neel Burton explica la critica de Schopenhauer sobre el ruido

¿Por qué los expertos como Neel Burton y Schopenhauer aluden que a las personas inteligentes les molesta el ruido? Son varias las coincidencias de varios filósofos y médicos, quienes han comentado libremente que no son tolerantes a los ruidos. Schopenhauer hizo un ensayo específico del tema para explicar que:

“Ciertamente hay personas, no, muchísimas, que sonreirán ante [mi situación], porque no son sensibles al ruido; sin embargo, son precisamente estas personas las que no son sensibles a los argumentos, el pensamiento, la poesía o el arte, en resumen, a ningún tipo de impresión intelectual: un hecho que debe atribuirse a la tosca calidad y fuerte textura de sus tejidos cerebrales”.

¿Qué dice la ciencia actual sobre el ruido y las personas inteligentes?

La Universidad Northwestern ha estudiado este tema a profundidad y después de varios análisis descubrieron que la creatividad del mundo real puede estar asociada con una capacidad reducida para filtrar información sensorial “irrelevante”. Esto quiere decir que si una persona que está realmente concentrada en un aprendizaje tiene un "ruido", esto podría asemejarse con un tipo de "fuga", la cual hace que las ideas del aprendizaje se vayan por ducha fuga y se pierda el foco de atención, hecho que podría causar frustración.