Es una cuestión natural que la piel del ser humano pierda colágeno con el paso del tiempo y es en la frente donde las arrugas son más vistosas. No obstante, se pueden disimular u ocultar con estas 2 ideas de cómo maquillarse y así lucir más joven y natural, como lo es el paso a paso para maquillar los ojos marrones y que se vean más aesthetic.

De acuerdo con un artículo del portal web Maybelline, las arrugas aparecen con el paso de los años, pero también se ven reflejadas en jóvenes debido a factores externos, como es la contaminación y la exposición sin protección al sol de manera constante. Asimismo, por fruncir el ceño o levantar las cejas constantemente. Así puedes levantar visualmente los ojos caídos con sombras y delineado suave.

2 ideas para maquillarse las arrugas de la frente y lucir más joven y natural|Pinterest

Así puedes disimular las arrugas con estos consejos de maquillaje

1. Aplicar corrector: No se requiere cubrir toda la frente, solo en pequeñas cantidades para crear sombras o líneas profundas. Puedes difuminar con los dedos o una esponja. Es preciso mencionar que para ello debes elegir uno o 2 tonos más claros que la base.

2. Sellar con polvo: Aplicar polvo fino en la zona T o donde haya brillo. Cabe destacar que no se necesita poner mucho en toda la frente, ya que ello podría hacer que se remarquen las arrugas y dar un efecto de envejecimiento.

Pasos a seguir antes de aplicar el maquillaje

Es fundamental que, antes de utilizar maquillaje para ocultar las arrugas de la frente, debes preparar la piel, a fin de que tenga mejor adhesión, un acabado más uniforme y, lo más importante, para proteger el rostro de los cosméticos. Este es el paso a paso:

