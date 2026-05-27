Cómo maquillar la papada después de los 50

Una de las zonas que más inseguridad genera es la de la papada, es por esto que te vamos a contar la manera de usar una técnica de maquillaje para disimularla. Presta mucha atención para replicarlo en casa.

Para disimular la papada después de los 50 años, el secreto principal es crear un juego de luces y sombras utilizando texturas en crema, las cuales se funden perfectamente con la piel madura sin marcar las líneas de expresión ni aportar pesadez. El objetivo es hundir visualmente la zona descolgada mediante tonos oscuros mates y levantar las facciones superiores con puntos de luz.

¿Cómo se debe maquillar la papada para disimularla?

Preparar la piel

Hidratación profunda: Aplica una crema reafirmante con efecto lifting en el cuello y mentón antes de iniciar.

Base ligera: Extiende una base fluida o sérum por el rostro y bájala sutilmente hacia la zona alta de la papada.

Esculpir con contorno oscuro (Crear sombra)

Tono ideal: Elige un contorno en crema de un tono grisáceo o marrón frío (similar a tu sombra natural), evitando los bronceadores cálidos o con brillo.

Trazado de la mandíbula: Dibuja una línea firme justo por debajo del hueso maxilar, desde el lóbulo de una oreja hasta la otra. Esto recuperará visualmente la estructura perdida.

papada

Zonas críticas: Aplica el producto directamente sobre la protuberancia de la papada.

Difuminado impecable: Con una brocha tupida o esponja húmeda, difumina el producto con movimientos descendentes hacia el cuello. No dejes líneas marcadas para evitar un efecto de "mancha".

Resaltar con puntos de luz (Efecto Lifting)

Corrector claro: Aplica un corrector un tono más claro que tu piel en la parte superior del rostro: pómulos altos, comisuras de los labios y en la zona central de la barbilla (justo arriba del hueso).

Efecto óptico: Al iluminar el mentón y los pómulos, la atención se desplaza hacia arriba, restando protagonismo a la zona inferior.

Errores comunes que debes evitar a los 50

Exceso de polvos: Evita sellar en exceso con polvos compactos en el cuello; esto acentúa la flacidez y las arrugas. Prefiere fijadores en spray.

Labiales muy oscuros: Los labiales rojos intensos o marrones muy oscuros atraen las miradas de forma directa hacia el área de la mandíbula y el cuello. Apuesta por nudes, rosados o melocotones.