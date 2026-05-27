Los cojines a crochet no solo son piezas decorativas, sino objetos 100% artesanales que le darán vida al diseño de tu hogar. Son ideales para poner en sillones o camas y así darle un toque bohemio a la casa. Por ello, traemos para ti estas 4 ideas de manualidades que puedes hacer para decorar. Estas son las 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de madera de bambú.

Este tipo de cojines está hecho con la utilización de un ganchillo, a fin de trabajar el hilo o la lana y transformarlos en piezas con volumen, patrones geométricos, florales o con relieve. El material principal para hacer estas artesanías es el algodón, pero también se pueden utilizar estambres sintéticos, ya que se pueden manipular. Asimismo, puedes hacer estas manualidades de Phineas y Ferb a crochet para los niños.

Las ideas de cojines a crochet

1. Granny square: El también conocido como cuadro de la abuela es el cojín a crochet más popular, sobre todo porque es fácil de tejer, desde el centro hacia los extremos. Se pueden utilizar diferentes tonos, acordes a la decoración de tu casa.

Manualidades en casa: 4 ideas de cojines a crochet con patrones para decorar|Pinterest

2. Florales: Este tipo de crochet es de los más comunes y más vistosos gracias a sus flores en 3D. Es una buena opción para poner en las salas durante esta época, primavera-verano.

Manualidades en casa: 4 ideas de cojines a crochet con patrones para decorar|Pinterest

3. Patrones geométricos: Puedes hacer rombos, líneas y hexágonos, por mencionar algunos, para darle un toque elegante y contemporáneo al espacio donde los colocarás, siempre y cuando el tejido sea en tonos neutros.

Manualidades en casa: 4 ideas de cojines a crochet con patrones para decorar|Pinterest

4. Mandalas: Estos diseños circulares servirán como herramienta de relajación para reducir el estrés y mejorar la concentración. Por lo anterior, las puedes hacer con sus diferentes cambios de colores y ponerlas en cada espacio de la casa. Desde habitaciones y cuarto de estudio hasta la sala, que es el área donde puedes hacer yoga o meditación.