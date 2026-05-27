6 cortes de cabello para quitarte años de encima después de los 30

Si ya pasaste los 30 años y estás en busca de un cambio de look pues estás en el lugar indicado. Aquí te vamos a dejar los mejores cortes de cabello que no solo te harán lucir bien, sino que te quitarán años de encima.

Algo en esta casa parece estarse alimentando de la alma más inocente del lugar | Lo Que La Gente Cuenta

Los mejores cortes de cabello para rejuvenecer el rostro después de los 30 son aquellos que aportan movimiento, volumen y texturas ligeras, alejándose de las líneas rectas y rígidas que endurecen las facciones. A partir de esta edad, se busca frescura y practicidad sin perder la elegancia.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para rejuvenecer?

Aquí te dejamos los 6 cortes ideales para lograr un efecto 'lifting' inmediato:

Clavicut desfilado

Esta es una melena que descansa exactamente sobre la clavícula.

Efecto antiedad: Es el punto medio perfecto entre cabello largo y corto. Al desfilar las puntas, se crea un movimiento natural que suaviza la mandíbula y estiliza el cuello.

El clavicut con capas invisibles es un buen estilo para llevar durante la época de calor|Pinterest

Long Bob (Lob) asimétrico

Aquí tenemos una versión del clásico bob que es más corta en la nuca y se alarga diagonalmente hacia la barbilla.

Efecto antiedad: La asimetría rompe las líneas severas del rostro y desvía la atención de las líneas de expresión, aportando un aire moderno, dinámico y sofisticado.

Shaggy con flequillo cortina

Este es un corte repleto de capas fluidas de diferentes longitudes con un flequillo abierto en el centro.

Efecto antiedad: El estilo desenfadado añade volumen inmediato a cabellos finos. El flequillo cortina enmarca los ojos y disimula de forma natural las arrugas de la frente.

Corte shaggy en capas

Pixie texturizado

Un corte estilo "garçón" pero manteniendo capas más largas y despeinadas en la parte superior.

Efecto antiedad: Destaca los pómulos y abre la mirada de inmediato. Es ideal para proyectar una imagen de seguridad, frescura y total dinamismo.

Bob italiano con flequillo sutil

Este es un bob ligeramente redondeado que llega a la altura de los labios o mentón, con mucho cuerpo en las puntas.

Efecto antiedad: Aporta densidad visual al rostro. Combinarlo con un flequillo ligero o translúcido suaviza las facciones de inmediato.

Melena Midi en capas invisibles

Por último, tenemos un corte a la altura del pecho que esconde capas estratégicas para dar estructura sin perder longitud.

La media melena es perfecta para hacer peinados sofisticados|Pinterest

Efecto antiedad: Evita que el pelo largo se vea plano y sin vida (lo cual envejece las facciones). Aporta rebote y volumen juvenil a cada paso.