Cómo maquillar las cejas fácil y rápido

Las cejas son el marco de la mirada por lo que lucirlas bien es sumamente importante. Ante esto es que un buen peinado y maquillaje en la zona es vital por lo que te vamos a mostrar cuál es la manera correcta de hacerlo.

Para maquillar tus cejas de forma fácil y rápida, la mejor técnica consiste en trazar una línea guía en la base de la ceja con un lápiz y luego difuminarla hacia arriba con un cepillo para rellenar los espacios vacíos de manera natural. Esta técnica toma menos de un minuto por ceja y no requiere experiencia previa.

¿Cómo maquillar las cejas rápidamente?

El método ultra rápido en 3 pasos consiste en:

Peina: Usa un cepillo de cejas (gupillón) para peinar los vellos hacia arriba y hacia afuera. Esto te permite ver la forma real y detectar los huecos que necesitan color.

Traza y rellena: Toma un lápiz de cejas cremoso con punta fina. Dibuja una línea suave siguiendo el borde inferior de tu ceja, desde el centro hasta la punta externa. Luego, haz trazos cortos que imiten pelitos en los espacios vacíos.

Difumina: Pasa de nuevo el cepillo arrastrando el producto hacia arriba. Esto suaviza la línea que dibujaste al principio y distribuye el color por toda la ceja para un acabado natural.

Alternativa para flojas: El gel con color

Si el lápiz te toma mucho tiempo o buscas el método más rápido que existe, utiliza una máscara o gel para cejas con color.

Solo debes retirar el exceso de producto del aplicador y cepillar tus cejas directamente con él. Este producto peina, fija y deposita color al mismo tiempo en un solo paso, rellenando visualmente las zonas claras.

Consejos clave de oro

El tono correcto: Elige siempre un color que iguale tu vello natural o un tono más claro si tus cejas son muy oscuras. Evita los tonos negros o cafés demasiado rojizos, ya que lucen artificiales.

Evita el inicio marcado: No apliques demasiado producto al comienzo de la ceja (cerca de la nariz). El inicio debe quedar siempre más claro y difuminado para que tu mirada no se vea endurecida.