Cómo maquillarte si tienes manchas en la piel después de los 50

Cubrir las manchas no significa aplicar más maquillaje. De hecho, cuanto más producto uses, más visibles pueden verse las líneas de expresión. El verdadero secreto está en corregir el color antes de la base y dejar que la piel conserve su luminosidad natural. Las manchas solares, el melasma y la hiperpigmentación son frecuentes después de los 50 debido a la exposición acumulada al sol y los cambios hormonales. Sin embargo, una técnica de maquillaje adecuada permite unificar el tono sin que la piel luzca pesada o acartonada.

El maquillaje que ayuda a disimular las manchas en la piel después de los 50 sin crear efecto máscara

La clave es trabajar por capas finas, de acuerdo con un artículo de Vogue, hidratar correctamente la piel y utilizar productos con acabados ligeros que aporten frescura es lo ideal para ocultar las manchas en la piel.



Prepara la piel antes del maquillaje. La hidratación es el paso más importante cuando la piel madura presenta manchas. Comienza aplicando un sérum hidratante con ingredientes como ácido hialurónico o glicerina y continúa con tu crema hidratante habitual. Espera unos minutos antes de aplicar el maquillaje para que los productos se absorban correctamente. Después utiliza un protector solar de amplio espectro SPF 30 o superior con una textura ligera. Además de proteger la piel, ayuda a prevenir que las manchas existentes se intensifiquen. Corrige únicamente las manchas. Uno de los errores más comunes es intentar cubrir todo el rostro con una base de alta cobertura. En su lugar, aplica un corrector de subtono salmón o melocotón únicamente sobre las manchas oscuras o grisáceas. Este color neutraliza el marrón de la hiperpigmentación sin necesidad de usar demasiada cantidad de maquillaje. Después coloca un corrector del mismo tono que tu piel encima de la zona corregida y difumina suavemente los bordes para integrarlo con el resto del rostro.

Aplica una base ligera. Las bases muy densas suelen acumularse en las líneas de expresión y hacer que la piel luzca menos natural. Opta por una BB Cream, una skin tint o una base fluida de cobertura media que puedas construir por capas si lo necesitas. Para obtener un acabado uniforme, utiliza una esponja húmeda y aplica el producto con pequeños toques en lugar de arrastrarlo, ya que así evitarás mover el corrector colocado previamente. Sella solo donde sea necesario. No todo el rostro necesita polvos. Aplica una pequeña cantidad de polvo traslúcido únicamente en la frente, nariz y barbilla para controlar el brillo. Deja las mejillas con un acabado más luminoso para conservar un aspecto fresco y natural. Elige rubor e iluminador en crema. Los productos en crema suelen integrarse mejor con la piel madura que las fórmulas en polvo. De acuerdo con Maybelline, un rubor en tonos durazno o rosa suave aporta un efecto saludable y rejuvenecedor, mientras que un iluminador con acabado satinado aplicado en los puntos altos del rostro devuelve luminosidad sin marcar la textura de la piel.

Errores que pueden hacer que las manchas en la piel se noten más