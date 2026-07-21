Cómo maquillar después de los 50 para suavizar las arrugas sin usar filtros
Si cada vez que te maquillas sientes que las líneas de expresión se notan más, probablemente no sea tu piel, sino tu técnica. Estos trucos ayudan a suavizar las arrugas y a devolverle luz al rostro sin perder naturalidad.
Después de los 50, el maquillaje deja de ser una herramienta para cubrir imperfecciones y se convierte en un aliado para devolver luz, frescura y definición al rostro. La clave no está en aplicar más producto, sino en elegir fórmulas hidratantes y técnicas que acompañen los cambios naturales de la piel. El objetivo es crear un efecto rejuvenecedor sin que el maquillaje se vea pesado.
Bases ligeras, acabados satinados y aplicaciones estratégicas, de acuerdo con L'Oreal, ayudan a suavizar ópticamente las arrugas y a conseguir un rostro mucho más descansado y natural.
Cómo maquillarte para suavizar las arrugas después de los 50
El maquillaje no tiene por qué esconder las arrugas. De acuerdo con la Revista Clara, cuando eliges las texturas adecuadas y cambias pequeños detalles en la aplicación, la piel recupera luminosidad, las líneas se suavizan y el rostro luce visiblemente más fresco sin recurrir a filtros.
- Prepara la piel antes del maquillaje. Una piel bien hidratada hace que cualquier producto luzca mejor y evita que se acumule en las líneas de expresión.
- Hidratación profunda. Aplica una crema rica en ácido hialurónico o ceramidas para aportar elasticidad y mantener la piel confortable durante todo el día.
- Añade un sérum reafirmante. Los sérums con péptidos ayudan a mejorar la apariencia de firmeza y dejan la piel más lisa antes del maquillaje.
- Usa primer solo donde sea necesario. En lugar de extenderlo por todo el rostro, aplícalo únicamente sobre poros visibles o arrugas marcadas, como el código de barras o las líneas de marioneta. Así conseguirás un acabado más natural.
- Elige fórmulas ligeras. Las bases sérum, las bases hidratantes o las cremas con color unifican el tono sin crear un efecto acartonado. Lo ideal es aplicarlas con una esponja húmeda mediante pequeños toques para fundir el producto con la piel.
- Corrige solo donde hace falta. En lugar de cubrir toda la ojera, coloca un poco de corrector hidratante únicamente en el lagrimal y en la parte exterior de la zona oscura. Difumínalo hacia la sien para conseguir un efecto visual de elevación.
- Rubor en crema. Los tonos rosados, melocotón o malva suave aportan un aspecto saludable. Colócalo en la parte alta del pómulo y difumínalo hacia la sien para conseguir un efecto lifting.
- Iluminador discreto. Elige un iluminador líquido o en crema con acabado satinado, sin partículas gruesas de brillo. Aplícalo sobre la parte alta del pómulo y el arco de Cupido para reflejar la luz de forma natural.
- Elige sombras suaves. Los tonos vainilla, beige, topo o marrón claro iluminan la mirada sin endurecerla. Difumina el color ligeramente hacia arriba en el extremo exterior para alargar visualmente el ojo.
- Cambia el delineado. Sustituye las líneas negras gruesas por un delineado fino realizado con sombra o un lápiz cremoso difuminado hacia arriba. El resultado es mucho más favorecedor.
- Cejas con efecto natural. Rellena únicamente los huecos con un lápiz o sombra ligeramente más clara que tu cabello y peina los vellos hacia arriba para aportar estructura al rostro.
- Labios con más volumen y frescura. Perfila el contorno natural con un lápiz nude o del color de tus labios y difumina ligeramente hacia el centro para evitar líneas marcadas. Después, utiliza labiales cremosos, satinados o con un toque de brillo que aporten hidratación y una sensación de mayor volumen.
- Sella el maquillaje sin marcar las arrugas. Utiliza una pequeña cantidad de polvo translúcido ultrafino únicamente en la frente, la nariz y la barbilla para controlar el brillo. Evita sellar la ojera o las patas de gallo, ya que esa zona tiende a resecarse y el producto puede acentuar las líneas.
- Para finalizar, pulveriza un spray fijador hidratante sobre todo el rostro. Este paso ayuda a integrar todas las capas de maquillaje, elimina el efecto polvoriento y deja un acabado más fresco, luminoso y natural.