Cómo maquillar después de los 50 para suavizar las arrugas sin usar filtros

Después de los 50, el maquillaje deja de ser una herramienta para cubrir imperfecciones y se convierte en un aliado para devolver luz, frescura y definición al rostro. La clave no está en aplicar más producto, sino en elegir fórmulas hidratantes y técnicas que acompañen los cambios naturales de la piel. El objetivo es crear un efecto rejuvenecedor sin que el maquillaje se vea pesado.

Bases ligeras, acabados satinados y aplicaciones estratégicas, de acuerdo con L'Oreal, ayudan a suavizar ópticamente las arrugas y a conseguir un rostro mucho más descansado y natural.

Cómo maquillarte para suavizar las arrugas después de los 50

El maquillaje no tiene por qué esconder las arrugas. De acuerdo con la Revista Clara, cuando eliges las texturas adecuadas y cambias pequeños detalles en la aplicación, la piel recupera luminosidad, las líneas se suavizan y el rostro luce visiblemente más fresco sin recurrir a filtros.

