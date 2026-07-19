El error al maquillar que casi todas cometen después de los 40 y envejece el rostro

El maquillaje puede convertirse en un gran aliado para resaltar la belleza natural y rejuvenecer el rostro después de los 40 años. Sin embargo, también existen errores muy comunes que pueden producir el efecto contrario y hacer que las facciones luzcan más cansadas, marcadas o envejecidas. Un pequeño error en la aplicación de los productos puede sumar años a la apariencia sin que muchas mujeres lo noten.

¿Cuál es el error de maquillaje que no debes cometer si tienes más de 40 años?

A medida que la piel madura, cambian tanto su textura como las necesidades del maquillaje. Por eso, los expertos recomiendan adaptar las técnicas utilizadas durante la juventud y apostar por acabados más ligeros y luminosos. Evitar productos pesados y priorizar un maquillaje natural es una de las claves para conseguir una apariencia fresca y favorecedora después de los 40 años, según destacan especialistas citados por Vogue. Pero eso no es todo.

Uno de los errores de maquillaje más frecuentes después de los 40 años es aplicar una base demasiado pesada o con un acabado excesivamente mate. Este tipo de productos puede acumularse en líneas de expresión, arrugas y pliegues, haciendo que la piel luzca más envejecida y apagada.

Muchas personas creen que una mayor cobertura ayuda a ocultar imperfecciones, pero ocurre exactamente lo contrario. Cuando la base es muy densa, resalta la textura de la piel y resta luminosidad al rostro. Por ello, los maquilladores profesionales suelen recomendar bases ligeras, hidratantes y con acabado natural.

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Otro error habitual es aplicar grandes cantidades de polvo para sellar el maquillaje. Aunque puede parecer una buena idea para controlar el brillo, el exceso de producto suele marcar más las arrugas y provocar un aspecto acartonado.

Aplica la cantidad correcta de polvo de maquillaje.|(ESPECIAL/CANVA)

Incluso creadoras de contenido especializadas en belleza, como Clara Cervera Beauty en TikTok, señalan que trabajar la piel con productos ligeros y bien difuminados ayuda a conseguir un efecto rejuvenecedor. Esta técnica suele ofrecer resultados mucho más favorecedores que intentar cubrirlo todo con maquillaje.

Cómo maquillar el rostro para rejuvenecer después de los 40 años: paso a paso