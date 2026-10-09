4 ideas para peinar tu cabello si tienes un corte bob sin la necesidad de usar la plancha

Mantener un peinado bob puede ser un poco complejo, si bien, no tendría que ser un problema, te dejaremos una lista de ideas que puedes considerar para mantener tu cabello de gran manera durante todo el día sin la necesidad de que este se vea maltratado por el uso de la plancha.

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Hoy en día hay una gran cantidad de alternativas para que puedas peinar tu corte bob sin la necesidad de que lo maltrates usando calor, pues te compartiremos algunos tips que seguramente te serán muy útiles a la hora de peinarte y lucir radiante en tu día a día.

Cómo peinar mi corte bob sin plancha si tengo el corte bob

No es necesario comprometer la integridad de tu cabello para peinarlo día a día, estas son algunos de los diferentes recursos que puedes usar para peinarte:

