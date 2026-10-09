4 ideas para peinar tu cabello si tienes un corte bob sin la necesidad de usar la plancha
Sigue estas recomendaciones para que puedas planchar tu cabello estilo bob sin maltratarlo con la plancha:
Mantener un peinado bob puede ser un poco complejo, si bien, no tendría que ser un problema, te dejaremos una lista de ideas que puedes considerar para mantener tu cabello de gran manera durante todo el día sin la necesidad de que este se vea maltratado por el uso de la plancha.
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Hoy en día hay una gran cantidad de alternativas para que puedas peinar tu corte bob sin la necesidad de que lo maltrates usando calor, pues te compartiremos algunos tips que seguramente te serán muy útiles a la hora de peinarte y lucir radiante en tu día a día.
Cómo peinar mi corte bob sin plancha si tengo el corte bob
No es necesario comprometer la integridad de tu cabello para peinarlo día a día, estas son algunos de los diferentes recursos que puedes usar para peinarte:
- Secado al aire libre: Uno de los atractivos del corte bob es la textura y ¿Qué mejor que dejar que el cabello tome su forma “alborotada” natural? Lejos de estar despeinada, puedes dejar que tu cabello se seque naturalmente y dar unas pequeñas pasadas con la toalla después de bañarte para retirar el exceso de agua para posteriormente usar salt spray y estilizarlo, mismo que puedes complementar con un muse.
- Tubos: Otra alternativa es usar esos tubos clásicos que además de ayudar a secar tu cabello te van a dar otro estilo al ondularlo, siendo una gran alternativa para lucir diferente y secar tu caballo en poco tiempo.
- Accesorios: Las diademas, bandas y ligas pueden ser una gran alternativa y al tener el cabello corto por el estilo bob, puedes complementar tu estilo con alguno de estos que probablemente te caerá de maravilla, además de que puede ser una alternativa bastante rápida y eficaz.
- Flip-Up: El llevar las puntas invertidas te hará lucir completamente distinto, pues es un estilo que ha ido en tendencia debido al regreso de lo retro y este suele tener fijo este peinado donde tu cara luce mayormente descubierta, dejando que este luzca más libre y estilizado para el día a día.