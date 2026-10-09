Cómo hacer la manicura facelift: alarga los dedos y rejuvenece las manos

La manicura facelift es una versión de la manicura rusa que busca un aspecto impecable, limpio y sofisticado. Se caracteriza por prestar especial atención al contorno de las uñas y las cutículas, además de utilizar esmaltes nude, rosados o translúcidos que crean un efecto visual de mayor longitud.

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El resultado es una manicura minimalista que hace que los dedos parezcan más largos y las manos se vean rejuvenecidas, sin necesidad de recurrir a diseños recargados. Esta tendencia se relaciona con la preferencia por las uñas naturales que requieren precisión técnica.

¿Cómo hacer la manicura facelift paso a paso?

Para conseguir este estilo, es importante trabajar la forma de la uña, cuidar las cutículas y elegir un esmalte que acompañe el tono natural de las manos. La manicura rusa tradicional suele realizarse con herramientas eléctricas para limpiar el contorno de la uña (conviene acudir a una profesional capacitada para evitar lesiones).

Estos son los pasos principales para recrear el efecto:



Preparar las uñas: retirar los restos de esmalte y limar los bordes para conseguir una forma uniforme. Las siluetas ovaladas y almendradas suaves ayudan a alargar visualmente los dedos. Cuidar las cutículas: hidratarlas y retirar únicamente la piel muerta que sea necesario. No conviene cortar la cutícula viva ni trabajar en profundidad con fresas sin formación profesional. Elegir un tono favorecedor: los nude rosados, beige translúcidos y tonos lechosos crean un acabado natural y elegante. Aplicar capas finas: utilizar una base protectora y extender el esmalte de forma uniforme, evitando que se acumule sobre la piel. Sellar con brillo: una capa de top coat aporta luminosidad y refuerza el aspecto pulido característico de esta manicura.

¿Por qué la manicura facelift alarga los dedos y rejuvenece las manos?

El efecto rejuvenecedor es principalmente visual. Una uña con laterales bien definidos, una punta ligeramente ovalada y un esmalte cercano al tono natural crea una línea continua que puede hacer que los dedos parezcan más largos.

La manicurista británica Marian Newman, reconocida por su trayectoria en la industria y la educación profesional sobre uñas, es una referencia para comprender la importancia de la técnica y de respetar la estructura natural de la uña. Para potenciar el efecto facelift, conviene tener en cuenta sus recomendaciones:



Priorizar los tonos translúcidos: permiten que la manicura se vea ligera y discreta.

permiten que la manicura se vea ligera y discreta. Evitar los diseños recargados: una superficie uniforme mantiene el protagonismo de la forma.

una superficie uniforme mantiene el protagonismo de la forma. Mantener las cutículas hidratadas: el aceite específico y la crema de manos ayudan a reducir la sequedad.

el aceite específico y la crema de manos ayudan a reducir la sequedad. Respetar la salud de la uña: la American Academy of Dermatology recomienda evitar las prácticas agresivas que puedan dañar las uñas y la piel que las rodea.

La manicura facelift demuestra que no hacen falta colores intensos ni decoraciones complejas para conseguir manos visualmente más estilizadas. La combinación de una forma favorecedora, un contorno cuidado y un esmalte natural es la clave de esta tendencia.