Cambiar el color del cabello por un día es posible gracias a la existencia de aerosoles de color temporal, una opción práctica para probar nuevos estilos sin recurrir a tintes permanentes. Sin embargo, es importante aplicarlos correctamente para evitar resequedad o daños en la fibra capilar. Con algunos cuidados, puedes lograr un resultado llamativo y seguro.

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Antes de utilizar aerosol para pintar el cabello, es recomendable conocer la forma adecuada de aplicarlo y retirarlo. Des la preparación del pelo hasta los productos que ayudan a mantenerlo protegido, existen algunos trucos que facilitan el proceso. A continuación, te contamos cómo cambiar el tono de tu cabello sin dañarlo.

¿Cómo pintar el cabello con aerosol sin dañarlo?

Para pintar el cabello con aerosol sin dañarlo, es importante utilizar productos diseñados específicamente para uso capilar y evitar pinturas en aerosol que no están hechas para el pelo. Estos sprays temporales solo cubren la superficie de la fibra y se eliminan con el lavado.

Antes de aplicarlo, el cabello debe estar limpio, seco y desenredado. También es recomendable proteger la piel y la ropa con una toalla, además de colocar un poco de crema o vaselina en zonas como la frente, orejas y cuello para evitar manchas.

Al momento de pintar, agita ben el aerosol y mantenlo a una distancia de entre 20 y 30 centímetros. Aplica el producto en capas ligeras para lograr un color uniforme y evitar rociar diariamente sobre el cuero cabelludo para prevenir molestias.

Después de utilizarlo, no olvides retirar el color antes de dormir y lavar bien el cabello. Utilizar un champú adecuado y aplica una mascarilla hidratante para devolverle la suavidad al pelo y evitar la resequedad causada por los componentes del spray.