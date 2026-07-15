¿Quién ganará la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 HOY miércoles 15 de julio?

Este miércoles de MasterChef 24/7 será uno de los días más intensos de la semana, pues como sabrás, se estará llevando la Batalla por Equipos que nos dejará a los primeros Cocineros que lograrán la Salvación y así podrán estar al menos una semana dentro de la cocina más popular de todo México.

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Después de este martes, conocimos a los primeros dos Capitanes de la semana: Julio y Lancer, por lo que estamos por presenciar una de las Batallas por Equipos más disputadas de esta temporada y que podría ser un punto sin retorno dentro de este reality show.

¿Quiénes ganarán la Batalla por Equipos este miércoles?

Finalmente este miércoles 15 de julio conoceremos a los ganadores de la Batalla por Equipos de la novena temporada de MasterChef 24/7, donde por ahora tenemos a dos Capitanes definidos y momentos antes del inicio del Reto conoceremos a quién ha elegido el público a través de las votaciones.

Recuerda que el Capitán vencedor logra subir de manera automática al Balcón de la Salvación y también consigue subir a dos de los cocineros que formaron parte del Equipo vencedor, por lo que la balanza podría comenzar a inclinarse dentro de “Las Divas” y “La Guapas del Barrio”.

¿Quiénes han sido los Cocineros eliminados de MasterChef 24/7?

Ganar la Batalla por Equipos es un gran alivio para cada participante de este reality show culinario pues así es cómo pueden evitar el Reto de Eliminación de el domingo donde los Cocineros se juegan su permanencia en uno de los Retos más intensos donde el mínimo error podría costarles caro como ha sido el caso de:

Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael

Diego

Camila

¡No te pierdas ningún momento de MasterChef 24/7! Sigue en vivo la gala en punto de las 8:30 pm a través de Azteca UNO.