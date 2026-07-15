Cómo delinear los ojos desde el lagrimal sin equivocarte

El delineado de ojos es uno de los pasos clave para trasformar cualquier maquillaje y resaltar la mirada. Aunque muchas personas comienzan desde la mitad del párpado, hacerlo desde el lagrimal puede crear un efecto más definido, intenso y elegante. Con la técnica adecuada, es posible conseguir un acabado preciso sin complicaciones.

Para lograr un buen resultado, es importante elegir el producto correcto y conocer la forma en que debe aplicarse según el tipo de ojo. Desde líneas finas y discretas hasta estilos más marcados, existen diferentes maneras de delinear los ojos desde el lagrimal y potenciar la expresión del rostro.

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¿Cómo delinear los ojos desde el lagrimal?

Para delinear los ojos desde el lagrimal, comienza con el párpado limpio y aplica una pequeña cantidad de producto en la zona interna del ojo. Usa un delineador de punta fina para tener mayor precisión y evitar cargar demasiado el trazo para lograr un acabado más elegante.

Coloca las punta del delineador en el lagrimal y deslízala suavemente hacia el exterior siguiendo la línea natural de las pestañas. Si buscas un efecto más intenso, puedes unir el trazo con la línea superior del párpado y crear una terminación alargada.

Para evitar errores, realiza pequeños trazos en lugar de una sola línea continua. También puedes utilizar un pincel fino para difuminar ligeramente el color y conseguir un efecto más suave, ideal para maquillajes de día.

Finalmente, recuerda que la práctica es clave para perfeccionar esta técnica. Un delineado desde el lagrimal puede ayudar a definir la mirad y resaltar la forma de los ojos cunado se aplica correctamente.

¿Cómo delinear el ojo si tienes párpado caído?

Para delinera el ojo con párpado caído, lo ideal es crear un trazo que ayude a levantar la mirada. Evita líneas muy gruesas que ocupen todo el párpado móvil, ya que puede hacer que el ojo se vea más pequeño. Comienza con un delineado fino cerca de las pestañas y lleva la línea ligeramente hacia arriba de la esquina externa. Un delineado tipo cat eye con una punta elevada puede generar un efecto más alargado. También puedes difuminar con sombras oscuras en la zona exterior para dar profundidad.