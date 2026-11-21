Durante mucho tiempo, el maquillaje de fiesta fue sinónimo de bases de alta cobertura, contornos marcados y capas gruesas de polvo. Sin embargo, las tendencias actuales de belleza apuestan por la frescura, la comodidad y la autenticidad.

Apostar por looks luminosos para fiestas de fin de año permite que la textura natural de la piel respire mientras refleja la luz de manera sutil y sofisticada.

El secreto de este estilo radica en preparar muy bien el rostro con hidratación previa y utilizar texturas en crema o líquidas que se fundan con la piel, concentrando el brillo en puntos estratégicos como los párpados, los pómulos o los labios.

5 looks luminosos para fiestas de fin de año

Piel efecto cristal

Sustituye la base tradicional por un tinte hidratante con color o aplica corrector únicamente en zonas puntuales. Da luz en los puntos altos del rostro con iluminador líquido y aplica una sombra cremosa en tono champán o dorado suave sobre todo el párpado móvil.

5 looks luminosos para fiestas de fin de año 5 looks luminosos para fiestas de fin de año

Mirada foxy suave con delineado difuminado y rubor satinado

Traza una línea delgada cerca de las pestañas superiores utilizando sombra marrón café o lápiz cremoso y difumínala ligeramente hacia afuera con una brocha pequeña.

Acompaña con abundante máscara de pestañas y un rubor en crema en tono durazno o rosa palo con acabado satinado en las mejillas.

Labios jugosos en tono cereza o vino

Mantén los ojos muy limpios con solo un toque de gel fijador en las cejas y máscara de pestañas. Aplica una tinta de labios en tono rojo cereza o frutos rojos difuminada con los dedos y sella encima con un aceite labial.

5 looks luminosos para fiestas de fin de año 5 looks luminosos para fiestas de fin de año

Look monocromático en tonos bronce y terracota cálido

Aplica un bronceador en crema o rubor terracota luminoso en los pómulos, el puente de la natiz y la cuenca del párpado y completa con un bálsamo labial con color.

Destellos microglitter sobre párpado desnudo

Prepara el párpado con un poco de prebase o bálsamo transparente y presiona suavemente con la yema del dedo una sombra con microdestellos plateados, perla o dorados en el centro del ojo. Mantén el resto de la piel ligera, fresca y bien hidratada.