Las aventuras de las hermanas de Arendelle continúan siendo una de las temáticas favoritas de niños y coleccionistas en cualquier época del año. Crear estampas brillantes de Anna y Elsa de Frozen es una manualidad económica, divertida y muy versátil para personalizar libretas escolares, termos, invitaciones de cumpleaños o envolturas de regalos con un toque mágico lleno de luz.

Utilizando editores gratuitos y papel fotográfico autoadhesivo de alto brillo, puedes armar tus propias planillas en casa en pocos minutos. Los tonos azul hielo, violeta, magenta y plata de la película lucen espectaculares cuando se combinan con acabados que reflejan la luz.

5 estampas brillantes de Anna y Elsa de Frozen

Elsa creando copos de nieve con efecto holográfico

Una estampa con contorno troquelado donde Elsa aparece con su vestido azul hielo o su atuendo de espíritu del bosque, rodeada de cristales de hielo geométricos y espirales luminosas en tonos celeste y blanco.

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Anna con capa invernal y detalles dorados otoñales

Una calcomanía circular o estilo sello postal protagonizada por Anna luciendo su capa invernal con bordados tradicionales de Arendelle, enmarcada por hojas de otoño doradas y destellos estelares.

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El abrazo de las hermanas en formato Chibi brillante

Una ilustración estilo chibi de Anna y Elsa abrazadas sonriendo junto a Olaf y el pequeño espíritu del fuego Bruni, rodeados de corazones brillantes y nieve cayendo sobre un fondo pastel.

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Estampas estilo vitral de Arendelle con marco plateado

Rectángulos verticales con bordes plateados metálicos que simulan un vitral iluminado, mostgrando los retratos de perfil de Anna y Elsa divididos por el emblema del azafrán de Arendelle y cristales de nieve.

5 estampas brillantes de Anna y Elsa de Frozen 5 estampas brillantes de Anna y Elsa de Frozen

Mini stickers complementarios de cristales, estrellas y coronas

Una planilla llena de mini estampas brillantes de distintos tamaños con copos de nieve plateados, coronas doradas, ráfagas de magia azul y la silueta alegre de Olaf saludando.

Algunos consejos para imprimir tus estampas con máximo brillo y resistencia son: seleccionar el papel adhesivo adecuado, configurar la calidad de impresión y proteger contra el agua y el rose con un laminado en frío.