5 ideas para reemplazar tu librero viejo por opciones más modernas y minimalistas
Haz que tus libros se conviertan en el toque moderno de tu hogar y olvídate de un estilo anticuado con estas opciones innovadoras.
No tengas miedo al cambio. Sabemos que es necesario contar con un lugar para guardar nuestros libros favoritos, revistas o mangas, pero si quieres que tu casa tenga un estilo que, además de funcional, sea innovador, aquí te damos 5 ideas para que tus libros formen parte de la decoración, ahorres espacio y dejes a un lado esos libreros aburridos para darle paso a lo minimalista y moderno.
1. Libros voladores
Esta idea es ideal para un hogar minimalista, ya que crea la apariencia de que los libros están flotando en la pared. Lo único que necesitas son repisas pequeñas que podrás esconder entre los libros, colocando algunos encima; de esta forma lograrás un efecto de libros flotantes.
2. Repisas con forma de rama
Además de ser una decoración minimalista, es muy funcional, ya que en cada “rama” podrás colocar tus libros. Así tendrás dónde organizarlos mientras logras un estilo moderno, innovador y vanguardista.
3. Medio mandala
Si tu estilo es más bohemio pero no quieres perder la esencia moderna, te recomendamos un medio mandala. Esta figura de madera, que funciona como repisa en tu pared, es una excelente decoración que te ayudará a tener un espacio seguro y muy vistoso para tus libros, aportando un toque único y totalmente a tu estilo.
4. Patinetas flotantes
Con unas cuantas patinetas puedes crear repisas muy modernas que combinan con un estilo más divertido. Es una opción funcional que hará de tu casa un lugar único sin dejar de lado la practicidad.
5. Repisas con cuadros
Aunque son más comunes, estas repisas lucen minimalistas y funcionales. Aportan un toque especial que, sin duda, hace que reemplazar el librero tradicional sea una gran elección, ya que le da fluidez a un hogar que busca ser innovador.