Cómo usar el bicarbonato de sodio para remover la grasa pegada en las hornallas

Mantener la cocina impecable va mucho más allá de una simple cuestión estética y es que se trata de una práctica fundamental para la salud y la seguridad del hogar y sus integrantes. Diversas investigaciones en inocuidad alimentaria, como las respaldadas por la Universidad de Barcelona y otros centros académicos de referencia, señalan que las superficies de cocción acumulan residuos orgánicos invisibles y bacterias.

En este punto advierten que, si no se higienizan con frecuencia, pueden convertirse en focos de contaminación cruzada. Por lo tanto, cuidar la higiene de este espacio es el primer paso para garantizar el bienestar familiar y disfrutar de un ambiente culinario seguro.

El poder del bicarbonato

Es cierto que el mercado está lleno de productos ideados para el proceso de higiene del hogar, pero frente a esos productos químicos, que suelen ser costosos y agresivos tanto para la salud como para el medio ambiente, el bicarbonato de sodio se posiciona como una alternativa de limpieza excepcional.

Gracias a sus propiedades ligeramente alcalinas, su suave efecto abrasivo y su capacidad para neutralizar ácidos y olores, el bicarbonato de sodio actúa descomponiendo la grasa acumulada y desincrustando la suciedad más difícil sin dañar ni rayar las superficies metálicas.

Bicarbonato para las hornallas

Tras lo señalado, debemos saber que el bicarbonato de sodio es un recurso ecológico, económico y sumamente versátil que transforma las tareas de higiene del hogar en un proceso mucho más saludable y sostenible.

Aprovechando todas estas ventajas, el bicarbonato de sodio se convierte en el aliado definitivo para devolverle el brillo y la pulcritud a la cocina, especialmente cuando se trata de rescatar las hornallas castigadas por la grasa reseca.

Cómo limpiar las hornallas con bicarbonato de sodio