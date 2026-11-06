Cómo usar el bicarbonato de sodio para remover la grasa pegada en las hornallas

Mantener la cocina impecable va mucho más allá de una simple cuestión estética y es que se trata de una práctica fundamental para la salud y la seguridad del hogar y sus integrantes. Diversas investigaciones en inocuidad alimentaria, como las respaldadas por la Universidad de Barcelona y otros centros académicos de referencia, señalan que las superficies de cocción acumulan residuos orgánicos invisibles y bacterias.
En este punto advierten que, si no se higienizan con frecuencia, pueden convertirse en focos de contaminación cruzada. Por lo tanto, cuidar la higiene de este espacio es el primer paso para garantizar el bienestar familiar y disfrutar de un ambiente culinario seguro.
El poder del bicarbonato
Es cierto que el mercado está lleno de productos ideados para el proceso de higiene del hogar, pero frente a esos productos químicos, que suelen ser costosos y agresivos tanto para la salud como para el medio ambiente, el bicarbonato de sodio se posiciona como una alternativa de limpieza excepcional.
Gracias a sus propiedades ligeramente alcalinas, su suave efecto abrasivo y su capacidad para neutralizar ácidos y olores, el bicarbonato de sodio actúa descomponiendo la grasa acumulada y desincrustando la suciedad más difícil sin dañar ni rayar las superficies metálicas.
Bicarbonato para las hornallas
Tras lo señalado, debemos saber que el bicarbonato de sodio es un recurso ecológico, económico y sumamente versátil que transforma las tareas de higiene del hogar en un proceso mucho más saludable y sostenible.
Aprovechando todas estas ventajas, el bicarbonato de sodio se convierte en el aliado definitivo para devolverle el brillo y la pulcritud a la cocina, especialmente cuando se trata de rescatar las hornallas castigadas por la grasa reseca.
Cómo limpiar las hornallas con bicarbonato de sodio
- Desmontar y retirar los restos sueltos: Apaga la cocina, espera a que esté completamente fría y retira las hornallas y las rejillas. Sacúdela suavemente o pásales un paño seco para quitar las migas o restos de comida superficiales.
- Preparar la pasta limpiadora: En un recipiente, mezcla bicarbonato de sodio con unas gotas de agua (también puedes usar vinagre blanco para potenciar el efecto efervescente) hasta conseguir una consistencia pastosa, similar a una crema espesa.
- Aplicar sobre la grasa: Cubre generosamente toda la superficie de las hornallas con la pasta, prestando especial atención a los bordes y a las zonas donde la grasa quemada esté más incrustada.
- Dejar actuar: Permite que el bicarbonato actúe durante 30 a 45 minutos. Si la suciedad es muy antigua o rebelde, puedes dejarlo reposar durante toda la noche para que ablande los residuos por completo.
- Fregar con suavidad: Transcurrido el tiempo, utiliza una esponja no metálica o un cepillo de cerdas firmes para frotar en círculos. Notarás cómo la grasa se desprende con facilidad gracias a la acción abrasiva suave del bicarbonato.
- Enjuagar y secar: Enjuaga cada pieza con abundante agua tibia para eliminar los restos de la pasta y sécalas muy bien con un paño limpio antes de volver a colocarlas en la cocina para evitar la oxidación.