Trucos de orden y almacenamiento inteligente para cocinas con pocas alacenas

Cuando tenemos cocinas con pocas alacenas es importante encontrar la forma de tener todo en su lugar, logrando que cada uno de nuestros utensilios puedan entrar. Para ello podemos aplicar ciertos trucos de orden y almacenamiento inteligente para aprovechar cada rincón disponible que tenemos, manteniendo cierto acomodo que nos sea funcional. Por eso considera los siguientes trucos para tener un mejor acomodo.

Mejores trucos de orden paca cocinas con pocas alacenas

Estantes desplegables

Un gran aditamento que puedes usar para que ciertos elementos no te ocupen mucho espacio en la barra de preparación, además de tener ciertos mecanismos que permiten bajarlo a una altura más cómoda, sin la necesidad de estirarte o sacar una escalera para sacar los elementos que vayas a usar.

Instalación de repisas abiertas

Una gran alternativa con la que tendrás un mejor acceso a ciertos elementos, además de tener mayor vigilancia en ciertos espacios para evitar la proliferación de playas, otra de las razones por las que se recomienda es para dar un aspecto de mayor amplitud. Es uno de los trucos de orden y almacenamiento inteligente funcional que genera un buen aspecto.

Organizadores y separadores

Elementos sencillos que pueden generar grandes soluciones, en especial para las cocinas con pocas alacenas, ya que con ellos lograr separar pequeños elementos y cubiertos, manteniendo un mejor orden de las cosas, aprovechando los espacios libres sin que el desorden domine los espacios.

Recipientes herméticos y transparentes

Accesorios extras que puedes comprar para tu alacena, con los que podrás almacenar todo tipo de ingredientes, logrando identificarlos al instante, así evitarás comprar ingredientes que seguramente ya tienes, además de mantener un acomodo vertical y horizontal sin problema. Uno de los trucos de orden y almacenamiento inteligente que debes aplicar.

Carritos con ruedas

Un mueble que se ha vuelto muy popular en los últimos años, ya que con ellos pueden guardar todo tipo de elementos, logrando trasladarlos con facilidad. Una gran alternativa si no quieres instalar más repisas en tus cocinas con pocas alacenas, solamente no olvides de verificar los espacios que tienes disponibles para que lo puedas usar.