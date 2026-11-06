Renovación express: Cambia el estilo de tu dormitorio solo modificando colchas y cojines

Para mejorar el estilo de tu dormitorio, no es necesario hacer grandes cambios a la estructura, al contrario, con sencillas modificaciones puedes lograr una renovación express. Para ello debes hacer el cambio en tu colchas y cojines, puedes aplicar los siguientes consejos:

Estilo minimalista: Aplica colchas lisas en tonos gris, beige, o blanco, además de añadir tejidos con texturas suaves para darle mayor textura visual. Mientras que en cojines, usa dos grandes y 2 pequeños decorativos en negro o blanco.

Estilo Boho: Aplica edredones y fundas en tonos tierra, mientras que en tus cojines combina las formas, en especial que tengan ciertas borlas o macramé para darle un mejor aspecto.

Estilo elegante y clásico: Escoge colchas con relieves florales o satinados, deben ser en color azul, gris perla y champán. Juega con las alturas de las almohadas.

¿Cómo puedes hacer buenas combinaciones con las colchas y cojines?

Aunque ya te explicamos cómo puedes hacer una renovación express con ciertas opciones para cambiar el estilo de tu dormitorio, la realidad es que puedes personalizarlo de forma sencilla y con otros looks que más te gusten.

Por eso, al modificar las colchas y cojines de tu dormitorio, se recomienda cambiar los textiles, texturas y los colores que tienes, ya que serán características que puedes usar para resaltar tu cama. Aplica los siguientes tips:

Agrupa de 3 a 5 cojines, los números pares se encargarán de generar dinamismo. Si tienes un colchón individual puedes colocar hasta 3.

Usa diferentes texturas y colores, esto ayudará a que tu cama no se vea plana.

¡Cuidado! Hay que evitar saturar el espacio, siempre busca un equilibrio en los estampados y colores, busca gamas de colores que vayan de la mano.

¿Cómo puedo remodelar mi habitación con poco dinero?

Como ya lo mencionamos en un inicio, no es necesario hacer cambios costosos para mejorar el estilo de tu dormitorio. Además de cambiar las colchas y los cojines, puedes aplicar los siguientes consejos para lograr una renovación express: