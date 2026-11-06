Cómo lavarse el pelo a la coreana y cuidar el cuero cabelludo

Seguramente habrás leído en las redes sociales el término “lavarse el pelo a la coreana”. Así es que ves mujeres haciendo videos donde se lavan el pelo con doble champú, exfoliante, sérum y masajes largos. Tras tantos pasos lo importante es el cuidado del cuero cabelludo y ajustar la rutina a tu tipo de pelo.

De esta tendencia es importante quedarse con lo más importante y no algo a lo que debes copiar completamente. Es por esto que te vamos a contar las partes más importantes.

¿Cómo se debe lavar el pelo a la coreana?

Lo más útil que debes rescatar de esta tendencia es lavar el cuero cabelludo, acondicionar según la textura y tratar el pelo con delicadeza al secarlo. Cuando coloques el champú debes masajear las raíces con las yemas ya que allí es donde se acumula la grasa, el sudor y los restos de producto.

También se deben tener en cuenta la frecuencia con la que se debe lavar el cabello. Si se tiene el pelo liso y la raíz grasa puede apetecer lavarlo a diario. En el caso de que sea seco, rizado, texturizado o grueso, basta con lavarlo cuando lo pida, como mínimo una vez cada dos o tres semanas; para el pelo rizado, aquí tienes una rutina para hidratarlo y definir los rizos.

Cada persona debe tener en cuenta la frecuencia con la que se realiza el lavado. Observa el comportamiento de tu cabello, por ejemplo, si la raíz se engrasa en menos de 24 horas, te irá mejor un lavado diario o casi diario. Después de sudar mucho, por deporte o por calor, conviene lavarlo antes aunque sea seco.

En el caso de que aparezcan escamitas puedes llevar a cabo dos alternativas lavar con poca frecuencia o no usar el acondicionador o el hidratante adecuado para tu tipo de pelo.

La rutina de lavado debe ser la siguiente: