Por qué aparecen pececillos de plata en el baño y qué hacer para erradicarlos

Los pececillos de plata suelen aparecer en el baño con mucha frecuencia, ya que es un espacio en el que pueden encontrar humedad alta y rincones oscuros, una condición que le permite sobrevivir por más tiempo. Aunque su presencia no implica un riesgo para el ser humano, su presencia puede ser incómoda. Por eso aplica las siguientes medidas para erradicarlos:

Combate la humedad, ya sea arreglando todas las goteras que se generen y ventilando los espacios para que no se acumule.

Limpia constantemente los baños, buscando eliminar la acumulación de agua.

En tus paredes sella las grietas, con la finalidad de que no se escondan.

¿Qué olor odian los pececillos de plata?

Al igual que otras plagas, los pececillos de plata se destacan por odiar ciertos aromas, los cuales pueden ayudarte a evitar que se queden en tu casa. Además de aplicar las medidas anteriores para erradicarlos, debes hacer lo siguiente:

Cedro

Canela

Clavo de olor

Lavanda

Cítricos

Vinagre blanco

Puedes rociar los productos en ciertas zonas de tu baño para que no se acumule, puedes hacer uso de aceites esenciales o sprays que tengan la fragancia. Recuerda que en caso de ver una infestación considerable, hay que solicitar el apoyo de expertos en control de plagas para que aplique los elementos esenciales.

¿Cómo encontrar el nido de los pececillos de plata?

En el momento en que encuentres los pececillos de plata, es importante que hagas lo posible para encontrar el nido. Cuando las encuentres en el baño, dale prioridad en zonas como detrás del lavabo, en la bañera, en las juntas de los azulejos, cerca de tuberías o en grietas que veas en las paredes.

Las señales que serán indispensables para dar con su origen, es por la presencia de bolitas grisáceas o negras (excrementos) y manchas en papel o algunos agujeros. Aplica todos los tips anteriores para que puedas erradicarlos de tus espacios, no olvides que de igual manera pueden aparecer en tus habitaciones o armarios por la falta de ventilación, así que debes estar atento ante la presencia de ellos.