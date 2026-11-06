Qué hacer con la cuna en desuso de tu bebé: 5 ideas para reutilizarla y darle una segunda vida

Para todos aquellos que tienen un niño pequeño en el hogar y que se encuentra utilizando una cuna para dormir, deben saber que llega un momento en el que hay ciertas cosas que van a ir dejando de usar cuando se vayan haciendo más grandes y salvo que esté por venir otro bebé en camino, son elementos que ocuparán mucho espacio y no sabremos qué hacer con ellos. Es el caso de la cuna, por lo que la mejor opción, gracias a los expertos en DIY es reutilizarla en estas cinco opciones para el hogar.

Las cunas son fundamentales para que el bebé duerma durante sus primeros meses y años de vida; y que suele colocarse en la habitación de los padres para tener un mayor control, o incluso en una habitación aparte, pero con un monitoreo continuo. Este elemento puede llegar a utilizarse hasta una cierta edad, y luego tendremos que pasar una cama más grande.

Hasta qué edad los niños duermen en cuna

De acuerdo a algunos especialistas, los niños duermen en su cuna entre el primer año y hasta los tres aproximadamente; y que dependerá de su desarrollo físico y madurativo; y que nos daremos cuenta porque ya no se sienta cómodo. Una vez que la deja de usar, nos preguntamos qué hacemos con la cuna, y es que hay quienes la desarman o la dejan preparada en caso de la llegada de otro bebé, pero te dejaremos cinco ideas para que la reutilices y le des una vida más útil.

5 ideas para reutilizar la cuna de tu bebé y darle otra vida

Espacio de recuerdos: es para poner en orden las fotos y los dibujos de los niños que se amontonan en una caja. Necesitas de la barandilla de cuna de madera, barniz, pintura, lija, brocha, pinzas en la ropa, pegamento caliente, juego de letras