Qué hacer con la cuna en desuso de tu bebé: 5 ideas para reutilizarla y darle una segunda vida

Para todos aquellos que tienen un niño pequeño en el hogar y que se encuentra utilizando una cuna para dormir, deben saber que llega un momento en el que hay ciertas cosas que van a ir dejando de usar cuando se vayan haciendo más grandes y salvo que esté por venir otro bebé en camino, son elementos que ocuparán mucho espacio y no sabremos qué hacer con ellos. Es el caso de la cuna, por lo que la mejor opción, gracias a los expertos en DIY es reutilizarla en estas cinco opciones para el hogar.
Las cunas son fundamentales para que el bebé duerma durante sus primeros meses y años de vida; y que suele colocarse en la habitación de los padres para tener un mayor control, o incluso en una habitación aparte, pero con un monitoreo continuo. Este elemento puede llegar a utilizarse hasta una cierta edad, y luego tendremos que pasar una cama más grande.
Hasta qué edad los niños duermen en cuna
De acuerdo a algunos especialistas, los niños duermen en su cuna entre el primer año y hasta los tres aproximadamente; y que dependerá de su desarrollo físico y madurativo; y que nos daremos cuenta porque ya no se sienta cómodo. Una vez que la deja de usar, nos preguntamos qué hacemos con la cuna, y es que hay quienes la desarman o la dejan preparada en caso de la llegada de otro bebé, pero te dejaremos cinco ideas para que la reutilices y le des una vida más útil.
5 ideas para reutilizar la cuna de tu bebé y darle otra vida
- Espacio de recuerdos: es para poner en orden las fotos y los dibujos de los niños que se amontonan en una caja. Necesitas de la barandilla de cuna de madera, barniz, pintura, lija, brocha, pinzas en la ropa, pegamento caliente, juego de letras
- Portabicis: puedes destinar un lugar reservado para las bicicletas y colocarlo en la puerta de la casa. Necesitas del lateral de la cuna, 3 listones de madera para la base, 4 ganchos de acero cerrados, taladro y cuerda
- Banco de pasillo: podrás hacer un banco para la entrada, pasillo o habitación y para eso, requieres de una lija, sierra, taladro y destornillador; lápiz, cinta métrica, abrazadera en forma de C, barniz, pintura, trapos, dos listones de madera
- Carrito de bebé: es un gran juguete para llevar a tu niño por el parque o la playa y requieres de una minicuna de madera; tabla de la medida de la cuna; soporte para carro de las medidas de la cuna con tirador incluido, ruedas, sierra, broca y destornillador eléctrico, tornillos, bisagra, cerrojillo para puerta, pintura