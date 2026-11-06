Cómo aplicar el eyeliner para que parezca que tienes más pestañas y agrandar la mirada

Para conseguir que las pestañas parezcan más abundantes y agrandar visualmente la mirada, el secreto está en aplicar el eyeliner lo más cerca posible de la raíz de las pestañas superiores, rellenando los pequeños espacios entre ellas. Esta técnica de maquillaje, conocida como tightlining o delineado invisible, aporta definición sin crear una línea gruesa sobre el párpado y permite conseguir un resultado natural.

A diferencia del eyeliner tradicional, que busca dibujar una línea visible, esta forma de aplicar el producto se concentra en la base de las pestañas. Así, se consigue un efecto de mayor densidad desde la raíz y se intensifica la mirada sin restar espacio visual al párpado móvil.

¿Cómo aplicar el eyeliner para conseguir pestañas más densas?

El primer paso es elegir un lápiz cremoso, de punta fina y fácil de deslizar. Los tonos negro y marrón oscuro son los más utilizados, aunque el segundo permite conseguir un acabado más suave. Para realizar el delineado invisible, sigue estos pasos:

Levanta suavemente el párpado: mira hacia abajo y, con cuidado, deja visible la raíz de las pestañas superiores. Rellena los espacios: utiliza el lápiz para depositar pequeños trazos entre las pestañas, sin dibujar una línea gruesa sobre la piel del párpado. Trabaja por secciones: avanza desde el centro hacia el extremo exterior para controlar mejor la aplicación. Evita los excesos: no es necesario oscurecer toda la línea de agua para conseguir mayor definición.

La maquilladora profesional Lisa Eldridge, reconocida por su trabajo editorial y sus tutoriales de técnicas de maquillaje, es una referencia para aprender a trabajar el delineado con precisión y conseguir acabados naturales. Su enfoque de aplicación cuidadosa resulta especialmente útil para este tipo de técnica.

¿Qué trucos de maquillaje ayudan a agrandar los ojos con eyeliner?

El delineado invisible puede combinarse con otros recursos para potenciar la amplitud de la mirada. La clave es crear definición en las pestañas superiores y mantener luminosidad en las zonas que se quieren destacar.

Delineado marrón difuminado: aplica un lápiz marrón en el extremo exterior y suaviza el trazo con un pincel pequeño para crear profundidad.

aplica un lápiz marrón en el extremo exterior y suaviza el trazo con un pincel pequeño para crear profundidad. Lápiz beige en la línea de agua inferior: ayuda a dar una apariencia más abierta al ojo, a diferencia de los tonos oscuros, que pueden hacerlo parecer más pequeño.

ayuda a dar una apariencia más abierta al ojo, a diferencia de los tonos oscuros, que pueden hacerlo parecer más pequeño. Máscara de pestañas: aplica una capa desde la raíz hasta las puntas, insistiendo ligeramente en las pestañas exteriores para aportar definición.

aplica una capa desde la raíz hasta las puntas, insistiendo ligeramente en las pestañas exteriores para aportar definición. Punto de luz en el lagrimal: una sombra champán o beige satinada ilumina la zona interna y aporta frescura.

La maquilladora Bobbi Brown es otra referente del maquillaje natural y de las técnicas destinadas a realzar los rasgos sin recargarlos. Esta filosofía encaja con el delineado invisible: no hace falta dibujar una línea gruesa para conseguir unos ojos más definidos. Un trazo fino, integrado entre las pestañas y combinado con máscara, puede transformar la expresión de la mirada.