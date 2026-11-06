Los 5 perfumes que huelen a café y son tendencia este otoño

Los perfumes que huelen a café son una de las alternativas más atractivas para este otoño. Sus composiciones exploran distintas facetas de este alimento intenso: desde el aroma tostado y amargo hasta las versiones más dulces, avainilladas y similares a un latte.

Esta familia olfativa resulta especialmente interesante durante los meses fríos porque suele combinar notas cálidas, especiadas, amaderadas y gourmand. Además, permite encontrar perfumes tanto para quienes prefieren aromas intensos y sensuales como para quienes buscan una fragancia suave que recuerde a una cafetería.

¿Cuáles son los 5 perfumes con aroma a café para usar este otoño?

Estas 5 fragancias ofrecen distintas interpretaciones de una de las notas más reconocibles de la perfumería.

Cuir de Nuit de Yves Rocher: es una propuesta cálida y sofisticada que combina acordes de café con matices de cacao y notas amaderadas. Su carácter envolvente lo convierte en una alternativa para quienes disfrutan de los aromas intensos, con un perfil dulce y elegante. Black Opium de Saint Laurent Beauty: es uno de los perfumes más conocidos dentro de la familia gourmand con café. Su composición combina café negro, vainilla y flores blancas, creando un contraste entre dulzura, intensidad y sensualidad. Es una opción especialmente atractiva para la noche. Coffee Break de Maison Margiela: inspirado en la sensación de disfrutar una pausa con una taza de café, presenta una interpretación más cremosa y reconfortante. Sus acordes de café, lavanda y leche aportan una combinación aromática suave, con un carácter relajante. Freedom Musk Latte 41 de Kayali: apuesta por una interpretación moderna del café con leche. Sus matices cremosos y almizclados evocan una bebida de cafetería, con un perfil dulce y acogedor que resulta ideal para quienes prefieren fragancias gourmand. Enflammé de Givenchy: se incorpora a esta selección por su perfil cálido y envolvente, pensado para quienes buscan perfumes con profundidad y carácter. Sus acordes ambarados y especiados acompañan una experiencia olfativa intensa, especialmente apropiada para el otoño.

¿Por qué los perfumes con notas de café son tendencia en otoño 2026?

El atractivo de estas fragancias está relacionado con la familia gourmand. Esta reúne perfumes inspirados en aromas comestibles como el chocolate, la vainilla, el caramelo y el café.

La experta Mandy Aftel, fundadora de Aftelier Perfumes y autora de Essence and Alchemy, aborda el valor de los ingredientes naturales y su dimensión sensorial. En este contexto, el café ofrece una versatilidad particular: puede aportar amargor, profundidad, calidez o dulzura dependiendo de los ingredientes con los que se combine.

Para elegir uno, conviene tener en cuenta el resultado que se busca:

Para un aroma intenso : Black Opium ofrece una combinación reconocible de café y vainilla.

: ofrece una combinación reconocible de café y vainilla. Para una sensación reconfortante : Coffee Break apuesta por un perfil cremoso y aromático.

: apuesta por un perfil cremoso y aromático. Para quienes prefieren los gourmand: Freedom Musk Latte 41 explora el universo del café con leche.

Así, los perfumes con notas de café se posicionan como una alternativa para renovar la colección de fragancias durante el otoño, con propuestas que transforman un aroma cotidiano en una experiencia sofisticada.