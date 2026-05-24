Cómo vestirme si soy bajita y gordita: las prendas que más te favorecen
No tienes que cambiar tu cuerpo, tienes que aprender a vestirlo con intención.
Durante mucho tiempo, la ropa pensada para mujeres bajitas y con curvas se reducía a prendas anticuadas y con muy pocas opciones realmente favorecedoras. Por suerte, eso quedó atrás. Hoy existen colecciones mucho más modernas y versátiles, diseñadas para adaptarse a todo tipo de cuerpo.
Por eso, aquí te compartimos algunas recomendaciones clave sobre las prendas y combinaciones que pueden favorecerte y ayudarte a lucir increíble en cualquier ocasión.
Prendas que te harán lucir increíble si eres gordita y bajita
Outfit monocromático
Un contraste de color en la parte superior e inferior te hacen ver más baja de estatura, por lo que un outfit monocromático es tu mejor opción. Crea una armonía vertical que te favorece.
Outfit con escote en “V”
El escote en “V” o pico es el más favorecedor porque alarga el cuello y despeja el área del pecho. En cambio el escote cuadrado le aporta volumen visual a tu cuerpo.
Blusa corte petloque
Disimulan el abdomen sin apretar y crean cintura donde no la hay. Equilibran la figura y estilizan.
Pantalón corte amplio
La amplitud debe empezar desde la cadera, no desde la cintura. Para estilizar mejor tu estatura busca uno que llegue rozando el empeine. El pantalón con un corte incorrecto acorta tu figura aún más.
Cuando una prenda te queda bien no sólo se nota en la silueta, también en tu seguridad.