Cómo vestirme si soy bajita y gordita: las prendas que más te favorecen

Durante mucho tiempo, la ropa pensada para mujeres bajitas y con curvas se reducía a prendas anticuadas y con muy pocas opciones realmente favorecedoras. Por suerte, eso quedó atrás. Hoy existen colecciones mucho más modernas y versátiles, diseñadas para adaptarse a todo tipo de cuerpo.

Por eso, aquí te compartimos algunas recomendaciones clave sobre las prendas y combinaciones que pueden favorecerte y ayudarte a lucir increíble en cualquier ocasión.

Prendas que te harán lucir increíble si eres gordita y bajita

Outfit monocromático

Mujeres curvy con outfits monocromáticos |Pinterest

Un contraste de color en la parte superior e inferior te hacen ver más baja de estatura, por lo que un outfit monocromático es tu mejor opción. Crea una armonía vertical que te favorece.

Outfit con escote en “V”

Mujeres con outfits con escote en “V”|Pinterest

El escote en “V” o pico es el más favorecedor porque alarga el cuello y despeja el área del pecho. En cambio el escote cuadrado le aporta volumen visual a tu cuerpo.

Blusa corte petloque

Mujeres curvy con blusa petloque|Pinterest

Disimulan el abdomen sin apretar y crean cintura donde no la hay. Equilibran la figura y estilizan.

Pantalón corte amplio

Mujeres curvy con pantalón amplio/ancho|Pinterest

La amplitud debe empezar desde la cadera, no desde la cintura. Para estilizar mejor tu estatura busca uno que llegue rozando el empeine. El pantalón con un corte incorrecto acorta tu figura aún más.

Cuando una prenda te queda bien no sólo se nota en la silueta, también en tu seguridad.