El corte que da movimiento al cabello y rejuvenece el look

La mayoría de las tendencias de cabello de este 2026 apuntan a un corte bien estilizado que de movimiento natural y que también brinde rejuvenecimiento al rostro. Esto se puede conseguir fácilmente a través de texturas que van hacia lo desaliñado y con capas estratégicas.

Existen diferentes estilos que pueden hacerte lucir mucho más joven, y cada uno de ellos se adapta a tu gusto personal y al tamaño de tu cabellera. Existen algunos ideales para las personas de mechones largos y otros ideales para quienes prefieren tener un look más pixie.

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El corte que te rejuvenece y da movimeinto a tu cabello

Corte mariposa

Queda bien en las personas que desean conservar su cabello largo, aunque agrega movimiento y vitalidad. Este estilo rejuvenece debido a que crea un efecto "lifting" en el rostro y hace que visualmente los pómulos se vean más elevados.

El movimiento se consigue gracias a sus capas en forma de cascada o "tipo alas", que eliminan el exceso de peso y hacen que el corte fluya de manera natural.

El corte mariposa aporta juventud y movimiento|Pinterest

Shaggy Wolf Cut

Es una fusión moderna de dos estilos, el famoso shag de los 70 combinado con el popular mullet de los años 80, brindando un acabado desaliñado y rebelde que aporta frescura y rasgos juveniles al rostro.

Este corte va más hacia longitudes medianas, crea volumen en la parte superior y más ligereza en las puntas.

El Shaggy Wolf es el corte ideal para las longitudes medianas|Pinterest

Bob desfilado

Se aleja del clásico que apuntaba más hacia las líneas rectas y rígidas para tomar un poco de la tendencia de 2026 con las puntas degrafiladas, lo que hace que no se acentúen los ángulos duros del rostro, además de que esto les brinda una sensación de movimiento constante.

El bob desfilado aporta movimiento y textura a la cabellera|Pinterest

Bixie

El corte que mezcla el bob con el pixie y te ayuda a rejuvenecer|Pinterest

Es un híbrido, que al igual que las combinaciones anteriores, es tendencia por su capacidad de aportar frescura. Mezcla el pixie y el bob y luce juvenil porque brinda atrevimiento y dulzura al mismo tiempo. El estilo mantiene mechones largos cerca de la cara y un volumen estratégico en la parte superior.

