Los colores de ropa que debes usar para el equinoccio de primavera 2026; empezarás un ciclo renovado con buena energía

Si buscas atraer buena energía y un gran equilibrio a tu vida en este equinoccio de primavera 2026 debes llevar los colores perfectos que reflejen y atraigan todo lo mejor para un nuevo ciclo lleno de cosas buenas y positivas. Estos son los colores que debes llevar en tu outfit este 20 de marzo para recargarte de vigor.

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¿Qué colores llevar en el equinoccio de primavera y qué significan?

Blanco: El color blanco es probablemente el más recomendado para llevar en esta primavera 2026 y es que además de ser uno de los tonos más nobles tiene un significado positivo: Simboliza pureza, luz y nuevo comienzos, por lo que es perfecto para usar durante el equinoccio.

Verde: Además de ser uno de los colores en tendencia para la primavera 2026, refleja naturalidad, energía positiva y principalmente renovación, así como equilibrio. Te sugerimos elegir un tono verde pasto o menta, ya que el verde más oscuro tiene otro tipo de significado.

Amarillo: Si buscar potenciar la energía solar este tono es perfecto, pues refleja calidez y es ideal para atraer la buena suerte. Este color esta asociado con la luz, por lo que reflejarás alegría y optimismo. Para este equinoccio de primavera lleva alguna prenda amarilla, seguramente te sentirás con vitalidad y renovación.

Azul turquesa: Para empezar un nuevo ciclo con claridad y equilibrio te recomendamos llevar un outfit con azul turquesa el cual tiene un hermoso significado: Proyecta confianza, seguridad, pureza, además de que te ayuda a calmar los pensamientos malos aumentando una sensación inmensa de paz, por lo que también es un color perfecto para este equinoccio de primavera 2026.

¿Cómo recibir el equinoccio de primavera 2026?

Este 20 de marzo a las 8:46 horas tiempo centro de México será el maravilloso y mágico equinoccio de primavera y puedes realizar varias actividades para vivir el comienzo de una nueva etapa con equilibrio y renovación. Existen varios lugares en la Ciudad de México donde realizan rituales para atraer la buena energía del equinoccio; sin embargo, también lo puedes vivir desde la tranquilidad de tu casa con pensamientos positivos o rituales caseros.