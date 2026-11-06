5 variaciones del corte mariposa para mujeres de 40 años que buscan volumen y movimiento

A partir de los 40 años, la densidad y la textura del cabello comienzan a cambiar debido a los procesos hormonales naturales. Es común notar que el pelo pierde fuerza en la raíz o que luce plano y sin la vitalidad de antes.

Para solucionar esto sin tener que recurrir obligatoriamente a un corte drástico, el mariposa butterfly cut se ha convertido en el estilo más solicitado de los salones de belleza.

La magia de este corte radica en su ingenioso sistema de capas fluidas de diferentes longitudes. Estas simulan el aleteo de una mariposa, enmarcando el rostro sutilmente, suavizando las facciones y creando una ilusión óptica de una melena con el doble de volumen y movimiento natural.

Las 5 mejores versiones del corte mariposa a los 40 años

A continuación, desglosamos las variaciones más elegantes, sofisticadas y fáciles de peinar en el día a día para adaptar esta tendencia a tu tipo de cabello.

Clavicut mariposa

Esta opción es perfecta si no quieres llevar el cabello excesivamente largo ni demasiado corto. Descansa justo a la altura de las clavículas.

Clavicut mariposa Clavicut mariposa

Corte mariposa texturizado para cabello fino

Si tu principal preocupación es que tu pelo es muy delgado y las capas tradicionales lo hacen lucir pobre en las puntas, esta es tu alternativa.

Corte mariposa texturizado para cabello fino Corte mariposa texturizado para cabello fino

Butterfly cut con flequillo cortina largo

El flequillo es el mejor aliado para camuflar las sutiles líneas de expresión de la frente o los ojos (patas de gallo) sin cerrar por completo la mirada.

Butterfly cut con flequillo cortina largo Butterfly cut con flequillo cortina largo

Mariposa extralargo con capas desconectadas

Ideal para las mujeres de 40 años que aman lucir una melena larga pero odian la pesadez que arrastra las facciones hacia abajo.

Crea una ilusión óptica de dos cortes en uno. La sección superior luce como un elegante bob con mucho movimiento, mientras que la sección inferior conserva el largo total de la espalda baja.

Mariposa extralargo con capas desconectadas Mariposa extralargo con capas desconectadas

Contorno mariposa enmarcado

Una versión minimalista para quienes temen llenarse de capas difíciles de controlar en casa. Las capas se concentran exclusivamente en la parte frontal, rodeando el óvalo facial. La parte trasera se mantiene casi entera con una sutil forma en V o U.