Cuál es el peine que debes usar para evitar que el cabello se te encrespe y pierda volumen

Si buscas evitar que el cabello se encrespe, pierda volumen y tenga esos pequeños mechones que se levantan al peinarlo, el peine metálico puede ser un buen aliado. A diferencia de los fabricados con plástico, los de metal son conductores y pueden ayudar a disipar las cargas eléctricas acumuladas en el cabello, responsables de buena parte de la electricidad estática.

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Este problema suele intensificarse durante los meses fríos y secos, cuando la humedad ambiental es baja y aumenta la acumulación de electricidad estática por el roce con la ropa, los accesorios y otros materiales. Como consecuencia, los mechones se repelen entre sí, se separan y adquieren una apariencia desordenada.

¿Por qué el peine metálico ayuda a evitar el encrespamiento del cabello?

La electricidad estática aparece cuando el cabello acumula cargas eléctricas debido al roce. Esto provoca que los mechones se repelan entre sí, se levanten y pierdan su alineación natural.

Los materiales conductores como el metal pueden facilitar la disipación de esas cargas. Pero el resultado también depende de las condiciones ambientales y del estado de la fibra capilar.

No basta con cambiar el material del peine. También es importante elegir un diseño que no genere tirones ni rompa el cabello. Para ello, conviene considerar estas características:



Dientes separados : permiten desenredar con menos fricción y son especialmente útiles para cabellos gruesos, ondulados o rizados.

: permiten desenredar con menos fricción y son especialmente útiles para cabellos gruesos, ondulados o rizados. Acabado liso : evita que los bordes o las uniones irregulares enganchen los mechones.

: evita que los bordes o las uniones irregulares enganchen los mechones. Estructura resistente: facilita un peinado controlado sin ejercer demasiada presión sobre la fibra capilar.

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) recomienda desenredar el cabello húmedo con un peine de dientes anchos, especialmente cuando es rizado o tiene tendencia a romperse. También aconseja evitar los tirones y manipularlo con suavidad.

¿Cómo peinarte para evitar el frizz y conservar el volumen natural?

Además de utilizar un peine adecuado, existen algunos hábitos que ayudan a controlar el encrespamiento sin aplastar la melena.



Desenreda desde las puntas : comienza por los extremos y avanza progresivamente hacia las raíces para evitar tirones.

: comienza por los extremos y avanza progresivamente hacia las raíces para evitar tirones. No cepilles excesivamente : manipular el cabello de manera repetida puede aumentar la fricción y alterar su textura.

: manipular el cabello de manera repetida puede aumentar la fricción y alterar su textura. Utiliza productos acondicionadores ligeros : ayudan a reducir el roce entre los mechones y facilitan el peinado.

: ayudan a reducir el roce entre los mechones y facilitan el peinado. Evita el agua demasiado caliente : puede favorecer la sequedad y hacer que el cabello resulte más difícil de manejar.

: puede favorecer la sequedad y hacer que el cabello resulte más difícil de manejar. No olvides la hidratación: utiliza acondicionadores y mascarillas adecuados para las necesidades de tu melena.

Los especialistas en tricología, como Anabel Kingsley, directora de marca y experta en salud capilar de Philip Kingsley, destacan la importancia de adaptar los cuidados a las características del cabello y del cuero cabelludo. En definitiva, el peine metálico puede ser una alternativa para quienes buscan controlar la electricidad estática.

Pero no es una solución universal contra el encrespamiento. La combinación de una herramienta adecuada, una técnica suave y productos acondicionadores permitirá conservar mejor la textura, el movimiento y el volumen natural de la melena.