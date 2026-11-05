Errores al lavar el cabello rizado que provocan frizz descontrolado sin que lo notes

Una de las cabelleras más deseadas por muchas mujeres sin lugar a dudas es la que tiene rizos, sin embargo lo que muchas personas desconocen es que al mismo tiempo es una de las que más cuidado debe tener al momento de ser lavado, ya que si se cometen errores se provoca frizz y cabellos rebeldes que quedan sueltos y pierden su forma.

¿Cuáles son los errores que se deben evitar para no provocar frizz en el pelo rizado?

Existen diversas causas que generan el frizz en el pelo ondulado, algunas de ellas son la falta de hidratación y nutrición así como la alta humedad de un ambiente. Por otro lado, si la cutícula se encuentra abierta, hay grandes probabilidades de que se genere frizz.

Tips para evitar el frizz en el pelo rizado

1. Desenreda tu cabello antes de lavarlo: Puedes hacer uso de crema para peinar, esto hará que al momento de estar en la regadera no sientas el cabello enredado.

2. Evita la agresión en el lavado: Es recomendable que al momento de lavar el pelo con ayuda de las yemas de tus dedos des un suave masaje por el cuero cabelludo. Evita usar las uñas y realizar movimientos bruscos.

3. Uso de acondicionador: Uno de los pasos más importantes al momento de lavar el pelo es el uso del acondicionador, ya que este cierra la cutícula del cabello, facilita el desenredado, controla el frizz y protege el pelo.

4. Secado de pelo incorrecto: Este es uno de los últimos pasos, pero al mismo tiempo es uno de los más importantes. Es recomendable utilizar una toalla de microfibra o incluso una camiseta de algodón, esto en lugar de una toalla común. Lo ideal es hacer presiones suaves con la mano para que se absorba el agua, sin la necesidad de frotar duramente, ya que esto genera frizz.

5. Utiliza un cepillo correcto: El uso del cepillo adecuado es fundamental para evitar el frizz en el cabello. Una de las mejores opciones es utilizar uno que tenga dientes anchos además de que los mejores materiales son los de madera o plástico.

¿Cortar el cabello seguido evita el frizz en el cabello?

Esta es una de las preguntas que muchas personas se hacen cuando enfrentan un problema de frizz en el pelo. Si bien, cortar el cabello con regularidad favorece a la reducción y control de frizz, no lo elimina de forma completa. Pese a esto, el corte de pelo ayuda a que desaparezcan las puntas abiertas, que el daño avance y que los aceites naturales del cabello se aprovechen mejor. Es recomendable que el pelo rizado se corte al menos cada 8 o 12 semanas, esto para mantener la forma de los rizos definidos.