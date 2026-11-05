La señal clave que indica que se te está cayendo el pelo en otoño: cómo evitarlo

La señal clave que puede indicar que la caída del pelo va más allá de un cambio estacional es que la raya se ensanche o el cabello pierda volumen de manera mantenida. Si esto ocurre, es recomendable valorarlo con un dermatólogo, ya que podría tratarse de una pérdida de densidad que requiere identificar su causa.

Durante el otoño, algunas personas perciben que se desprende más cabello al lavarlo o peinarlo. Observar cuánto dura, cómo se distribuye y si aparecen cambios visibles en el cuero cabelludo es fundamental para distinguir una situación transitoria de un problema capilar.

¿Cómo reconocer si la caída del cabello en otoño es una señal de alerta?

La American Academy of Dermatology (AAD) explica que perder entre 50 y 100 cabellos al día puede formar parte del ciclo normal de crecimiento. En algunas personas, la caída estacional puede ser más evidente durante un período, sin provocar necesariamente zonas despobladas.

En cambio, conviene consultar si la pérdida persiste, la raya se ensancha, disminuye el volumen de la coleta o aparecen áreas con menos pelo. También es importante buscar atención médica si la caída es repentina, se concentra en parches o se acompaña de picor, dolor o descamación.

La dermatóloga especializada en cabello Francesca Fusco, de Wexler Dermatology, ha abordado en divulgación médica la importancia de identificar el patrón de caída y sus posibles causas. Un dermatólogo puede examinar el cuero cabelludo, revisar antecedentes y determinar si hacen falta análisis u otros estudios.

¿Cómo evitar que la caída del pelo en otoño se agrave?

Estos hábitos ayudan a cuidar la fibra capilar y evitar daños adicionales:

Manipular el cabello con suavidad: desenredarlo con cuidado, comenzar por las puntas y evitar tirones al cepillarlo o recogerlo.

desenredarlo con cuidado, comenzar por las puntas y evitar tirones al cepillarlo o recogerlo. Limitar el calor y los peinados tensos: el uso frecuente de planchas, secadores a temperaturas elevadas y coletas muy ajustadas puede favorecer la rotura.

el uso frecuente de planchas, secadores a temperaturas elevadas y coletas muy ajustadas puede favorecer la rotura. Mantener una alimentación equilibrada: el cabello necesita proteínas y nutrientes como hierro y zinc. No conviene tomar suplementos sin confirmar una deficiencia con un profesional.

el cabello necesita proteínas y nutrientes como hierro y zinc. No conviene tomar suplementos sin confirmar una deficiencia con un profesional. Evitar tratamientos agresivos: las decoloraciones, los alisados y otros procesos químicos pueden debilitar la fibra y aumentar la rotura.

las decoloraciones, los alisados y otros procesos químicos pueden debilitar la fibra y aumentar la rotura. Consultar ante cambios persistentes: no automedicarse ni recurrir a productos anticaída sin conocer el origen del problema. El tratamiento depende de la causa.

La tricóloga Anabel Kingsley, de Philip Kingsley, también recomienda prestar atención a la salud del cuero cabelludo y mantener una rutina de cuidado adecuada. No obstante, los productos cosméticos no sustituyen una evaluación médica cuando hay pérdida de densidad.

En definitiva, notar más pelo en la ducha puede ser algo pasajero. Pero una raya cada vez más ancha o una reducción sostenida del volumen merece una consulta dermatológica. Identificar la causa permite elegir un abordaje adecuado.