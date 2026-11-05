Házte este corte que suaviza tus facciones; ideal para todo tipo de cabellos

El final de año se acerca y las tendencias apuntan en algunos puntos específicos, pero la gran baraja de posibilidades que se pueden lograr con el estilo Bixie sorprenderá a más de una. Por ello, tu corte puede elegir entre todas las variantes que los expertos recomiendan. Dentro de las excelentes noticias radica el plus de que se pueden adaptar para todo tipo de melenas. He aquí 3 extraordinarias recomendaciones.

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¿Cuál es el corte tipo Bixie?

Aunque algunos lo confunden con otro estilo, precisamente el Bixie es un corte que combina el Pixie con el tipo Bob. Expertos como Leonardo Rocco, indican que aquí se combina la frescura y las capas del Pixie, con parte del largo y la suavidad del Bob. Es por eso, que dentro de las buenas noticias, se pueden hacer cosas muy bonitas con cabellos rizados, ondulados y lacios. Por ello, ve al sitio de tu confianza, donde te hagan un buen análisis de lo que te conviene y ejecuta al gusto para cerrar el 2026 luciendo espectacular.

Corte Bixie Asimétrico

Iniciando con las propuestas del corte Bixie, aquí se recomienda una diferencia de longitud deliberada entre ambos lados. Aunque dicha situación puede ser sutil, con lo que se denomina un frente diagonal. Sin embargo, si te convence la idea, podrías probar con una diferencia más marcada, dejando un lateral evidentemente más largo. Este es un estilo que te aporta completa personalidad.

Corte Bixie Corto

Esta es una propuesta mucho más cercana al Pixie normal, donde la nuca y los laterales se manejan más cortos. Esto ocurre mientras la zona superior conserva longitud para crear dirección y movimiento. La gran característica de este Pixie recae en el contraste entre una base más corta y una parte alta más flexible.

Corte Bixie Largo o Long Bixie

En cuanto a la última recomendación, se indica que este corte mantiene más longitud alrededor de las orejas y hacia el rostro. En cuanto al tema de la nuca… conserva una estructura mucho más compacta. Los que saben de estos cortes y las tendencias, indican que se acerca visualmente al Bob, aunque con la particularidad de que las capas superiores le aportan la ligereza del Bixie.