Los peluqueros coinciden: “Para que el cabello dure limpio más tiempo, aclara con agua fría, usa exfoliante y el champú a la raíz”

El cuidado diario del cabello suele convertirse en una rutina exigente cuando la acumulación de grasa y residuos obliga a lavarlo con demasiada frecuencia. Sin embargo, prolongar esa sensación de frescura y limpieza en la melena no es una misión imposible si se ajustan algunos hábitos clave en la ducha.

Expertos estilistas y profesionales de la peluquería coinciden en que pequeños cambios en la técnica de lavado marcan una diferencia radical. Aplicando pautas sencillas, como controlar la temperatura del agua, incorporar una exfoliación adecuada y enfocar el champú exclusivamente en la zona correcta, es posible mantener el cabello limpio y radiante por mucho más tiempo.

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¿Qué hacer para mantener la limpieza del cabello por más tiempo?

Para dominar la técnica de lavado y lograr que el cabello se mantenga limpio por más tiempo, los peluqueros recomiendan seguir una serie de pasos muy precisos en la ducha. El proceso comienza antes de tocar la cabeza: tal como aconseja el estilista Moncho Moreno, se debe "emulsionar el champú en la palma de la mano con un poquito de agua antes de entrar a hacerlo en el cuero cabelludo". Este simple gesto permite distribuir el producto de manera uniforme y evita que se concentre una cantidad excesiva en un solo punto.

Una vez listo, el champú debe aplicarse exclusivamente sobre la raíz y el cuero cabelludo, que es la zona donde realmente se acumulan el sebo, el sudor y los residuos. Al masajear, es ideal realizar movimientos suaves y circulares, e incluso se puede incorporar un cepillo masajeador o una exfoliación capilar periódica para desprender las células muertas sin maltratar la piel. No es necesario frotar los largos ni las puntas, ya que la espuma que cae durante el enjuague es más que suficiente para limpiarlos sin resecar la fibra capilar.

Finalmente, la temperatura del agua cumple un papel fundamental en el resultado final. Lo ideal es realizar todo el lavado con agua tibia, ya que ayuda a disolver la grasa de forma eficaz, y reservar el agua fría exclusivamente para el aclarado final. Este último chorro de agua fría ayuda a sellar la cutícula del cabello, estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y aporta un brillo radiante que prolonga la sensación de frescura.

¿Cada cuánto tiempo se debe lavar el cabello?

No existe una frecuencia única, ya que depende del tipo de cabello y estilo de vida. Lo ideal es lavarlo cuando el cuero cabelludo comience a acumular grasa o se sienta pesado, sin forzar periodos largos si es muy graso ni resecar el cuero cabelludo si es seco. En general, los pelos finos o grasos requieren un lavado más frecuente, de tres a cuatro veces por semana o diario, mientras que los secos o rizados toleran mejor espaciarlo.