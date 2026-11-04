¿Cuál es el corte de cabello Bixie? Podría ser el mejor para cerrar tu año

El cierre de año está a la vuelta de la esquina y es necesario decidir cuál será el look que impregnará tu esencia en las próximas fechas. Por ello, un corte que es bastante maleable es el Bixie, mismo que tiene muchas facetas por explorar. En ese sentido, aquí te va una explicación del estilo y por qué deberías elegirlo para el final de 2026.

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¿Por qué deberías elegir el estilo Bixie para tu corte de final de año?

Lo primero que se debe indicar es que esta es una combinación del estilo Bob con el Pixie, razón que le da el nombre y que además aporta una textura total. El experto en moda y belleza, Leonardo Rocco, agrega que el estilo Bixie se puede trabajar en cabello rizados, lacios y ondulados, pues se aplica la suavidad y extensión del corte Box y las capas del Pixie. Por ello, he aquí 3 propuestas que te pueden funcionar a la perfección.

Corte Bixie Shaggy

Principalmente se recomienda para quienes tienen ondas naturales y en general les gusta el estilo relajado en el cabello. Y es que este primer corte tipo Bixie presenta un acabado de movimiento libre, capas visibles y mechones separados. Con esto, se indica que queda perfecto un flequillo irregular con pequeñas desconexiones que le dan carácter al corte.

Bixie con flequillo recto

No temas a los flecos, simplemente aplícalos bien. En este tipo de melena se crea una línea más definida sobre la frente. Si buscas destacar tu mirada, este corte requiere de un flequillo compacto o ligeramente liviano. La correcta aplicación de esto provocará el efecto deseado, según la cantidad de cabello que se contenga. En rostros alargados se recomienda una línea horizontal y en cabellos con demasiada densidad, no tomes una sección demasiado profunda.

#hairstylist #haircolor #hairstyles #hairtransformation ♬ Take My Space - nimino @splittingheart What is a Bixie cut? Theres always new terminology for cuts that come into style. A “Bixie”blends a bob + pixie, it gives you the structure of a bob with the lightness and movement of a pixie. The best part? It’s fully customizable. Keep it longer and flowy for a softer, low-maintenance vibe, or add shorter layers and texture for more volume and edge. It works with your natural texture, not against it—so styling feels easy #hair

Bixie con flequillo cortina

Mientras que la última propuesta de Bixie de este día, tiene como misión recomendar este fleco que abre en el centro (o ligeramente hacia un costado) pero que conecta con los laterales. Esto provoca movimiento alrededor de los pómulos y así la última recomendación es trabajar tu flequillo cuando todavía siga húmedo. Esto te ayudará cuando lo muevas suavemente hacia ambos lados para acomodar la raíz y después dirigirás la punta hacia afuera.