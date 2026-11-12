Prueba esta mascarilla de aceite de oliva con café; observa los cambios desde la primera puesta

En esta ocasión llega una propuesta de mascarilla que combina el café con aceite de oliva. Por ello, debes tomar nota de lo que propone este remedio casero y los riesgos que existen, sobre todo en las personas que tienen hipersensibilidad en la piel. Por eso, toma nota de los aportes de estos ingredientes y lo que se puede lograr con la aplicación de esta rutina de belleza.

¿Por qué esta mascarilla de café con aceite de oliva funciona?

Según algunos de los practicantes de este remedio, el café funciona como un exfoliante natural. Así, cuando se frota levemente sobre el rostro, se remueven las células muertas acumuladas en la superficie. Además se logra la eliminación de opacidad, lo cual consigue un rostro más suave. Aunque se hace la advertencia de tener mucho cuidado, porque los granos de café pueden generar heridas leves, por su inconsistencia de superficie como grano.

Mientras tanto, el aceite de oliva funciona por su aporte de vitamina E y ácidos grasos. En ese sentido tiene una labor como emoliente que nutre zonas muy secas del cuerpo como piernas o codos. Sin embargo se hace la advertencia que en algunos casos llega a obstruir los poros.

¿Cómo hacer y aplicar esta mascarilla de café de aceite de oliva?

En otro aporte que el café podría convencerte para hacer esta mascarilla sencilla, se indica que funciona como un estimulante de microcirculación facial, gracias a sus elementos antioxidantes y de cafeína.

Ingredientes

2 cucharadas de café molido fino

1 cucharada de aceite de oliva virgen

Realización y aplicación de la mascarilla

1.- En un recipiente limpio verterás ambos ingredientes buscando una mezcla perfectamente homogénea que se vuelva pastosa y maleable.

2.- Este remedio casero se aplicará en un rostro limpio y húmedo, gracias a movimientos circulares muy suaves, evitando de manera enfática el contorno de los ojos y la boca.

3.- Ya puesta en tu piel, esperarás unos pocos segundos (de 30s a un minuto) y enjuagarás con abundante agua tibia para retirar partículas y residuos grasos.