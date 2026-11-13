Tonos de maquillaje para aportar calidez al rostro en otoño

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, la piel suele perder el bronceado del verano y adquirir un aspecto más apagado o pálido. Para contrarrestar este cambio estacional, la industria cosmética propone renovar el neceser incorporando pigmentos que simulen la luz del sol y devuelvan la vitalidad al rostro de forma natural.

En este escenario, los matices cálidos se consolidan como los grandes aliados de la temporada. Desde el versátil terracota hasta el sofisticado canela en los labios, apostar por subtonos dorados, amarillos y rojizos permite realzar la estructura ósea y lograr un acabado radiante sin recargar el cutis.

¿Cómo aportar calidez al rostro con maquillaje?

Para lograr un cutis radiante y contrarrestar la palidez provocada por el descenso de las temperaturas, los maquilladores profesionales aconsejan incorporar pigmentos con subtonos dorados, amarillos y rojizos que simulen la luz natural del sol. En lugar de recargar la piel con fórmulas pesadas, la clave radica en elegir estratégicamente tonos cálidos en rubores, labiales y polvos que estilicen la estructura ósea y devuelvan la vitalidad al rostro.

Maquillaje El rubor se debe integrar. (canva/Canva)

Entre las opciones más destacadas de la temporada se encuentran el tono terracota como comodín para definir pómulos y párpados, el canela para aportar volumen y sofisticación en los labios, y el melocotón tostado para imitar un rubor fresco y saludable. Asimismo, se recomienda sustituir los contornos grises por un bronceador con sutiles destellos dorados y realzar la mirada aplicando sombras metalizadas en tono cobre.

Maquillaje Usa correctamente el maquillaje para sellar. ((Especial/Canva))

¿Cómo cuidar la piel en otoño?

Durante el otoño, la piel experimenta una transición marcada por el descenso de las temperaturas y la disminución de la humedad ambiental, lo que suele provocar deshidratación y sequedad. Para proteger el cutis en esta época, es fundamental intensificar la rutina de hidratación diaria reemplazando las cremas ligeras por fórmulas más nutritivas que refuercen la barrera cutánea. Asimismo, no se debe abandonar el uso diario de protector solar, ya que la radiación UV sigue afectando a la piel aunque el día esté nublado. Finalmente, es clave realizar una limpieza suave que no altere el pH natural y mantener una correcta hidratación interna bebiendo suficiente agua.