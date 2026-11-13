Esta es la máscara de pestañas para realzar la mirada después de los 50 años

Con el paso de los años, el maquillaje en las pieles maduras requiere ciertos ajustes para adaptarse de forma armónica a los cambios naturales del rostro. Entre las recomendaciones más destacadas de los profesionales de la belleza, una de las tendencias con mayor fuerza consiste en dejar de lado los tonos oscuros tradicionales para apostar por alternativas más cálidas y luminosas.

En este contexto, la máscara de pestañas marrón se posiciona como el gran secreto de los estilistas para definir los ojos sin endurecer las facciones. A diferencia del rímel negro, este tono suaviza la expresión y aporta un acabado natural que realza la mirada de forma elegante a partir de los 50 años.

¿Cómo cuidar las pestañas?

Mantener unas pestañas fuertes y saludables requiere constancia y hábitos diarios sencillos que eviten su debilitamiento o caída prematura. El paso más importante es desmaquillarlas cada noche sin excepción, utilizando productos bifásicos o agua micelar aplicados con un algodón suave, realizando movimientos descendentes y evitando frotar con fuerza para no quebrar el folículo.

Además, conviene hidratarlas y nutrirlas regularmente con aceites naturales, como el de ricino, almendras o coco, o sérums específicos enriquecidos con péptidos y biotina, aplicándolos con un cepillo limpio antes de dormir.

Pestañas Separa las pestañas para un acabado ligero. ((Especial/Pinterest))

Por último, resulta fundamental moderar el uso de arqueadores mecánicos, hacerlo siempre antes de colocar la máscara y nunca sobre las pestañas ya maquilladas, además de renovar los cosméticos cada tres meses para prevenir infecciones oculares. Con estos cuidados básicos, ganan densidad, flexibilidad y brillo natural.

¿Cómo usar la máscara de pestañas marrón?

Para lograr un resultado favorecedor con la máscara de pestañas marrón, la técnica de aplicación resulta tan determinante como la elección del tono. Los maquilladores especializados advierten que una colocación descuidada puede generar el efecto contrario al deseado y hacer que los ojos luzcan más caídos. Por ello, aconsejan posicionar el cepillo directamente en la raíz de las pestañas y deslizarlo hacia las puntas realizando un suave movimiento giratorio que ayude a construir una curvatura definida y natural.

Mascara para pestañas (Cortesía)

Una vez aplicada esta primera capa de base, el secreto para potenciar la expresividad consiste en concentrar una segunda pasada de producto exclusivamente en las pestañas del extremo exterior del ojo. Este refuerzo localizado genera un efecto visual de elevación y apertura en la mirada, logrando que las facciones se vean más descansadas y luminosas sin recurrir a un maquillaje recargado.