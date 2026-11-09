En qué parte de la casa debes poner la Alegría del Hogar para protegerla del frío

Las plantas de interior siempre son ideales para tener dentro del hogar, teniendo en cuenta que se caracterizan por aportar color y belleza gracias a sus hojas y colores; pero a la cual se le atribuyen una gran cantidad de propiedades. Una de ellas es la Alegría del Hogar, que es conocida por sus bellas flores rojas y porque es muy fácil de cuidad. Sin embargo, ante la llegada del invierno, los jardineros compartieron el lugar en donde debes colocarla en la casa para protegerla del frío.

Entre las características que debemos mencionar de la Alegría del Hogar, es que su nombre científico es Impatiens Walleriana, originaria de las zonas tropicales de India y de China, que se puede colocar no sólo en el exterior, sino en el interior y que tiene la capacidad de florecer todo el año, por lo que está produciendo flores en todo momento y en donde nos encontraremos con una gran variedad de colores.

Sin embargo, pese a que la Alegría del Hogar tiene muchos beneficios para el hogar, durante el invierno suele verse perjudicada, ya que esta especie es sensible al frío, según lo que revelaron los jardineros, por lo que los expertos compartieron el lugar exacto en donde hay que colocarla para protegerla de las bajas temperaturas.

¿En qué lugar debe colocarse la Alegría del Hogar?

De acuerdo a lo explicado por los jardineros, la maceta con la Alegría del Hogar tiene que trasladarse a un invernadero o una galería con una temperatura mínima de 10°C, como puede ser un balcón resguardado, ya que puede seguir siendo frío. A su vez, necesita de claridad abundante, por lo que lo ideal es ubicarla cerca de una ventana para que reciba la mayor cantidad de luz.

Otros cuidados de la Alegría del Hogar

Por otro lado, para evitar que la Alegría del Hogar sufra de las bajas temperaturas, los jardineros explicaron que hay que protegerla de las corrientes fuertes y cambios bruscos; ya que hay que encontrar un lugar luminoso y estable. En cuanto al riego, hay que reducirlo y mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando que se seque por completo.