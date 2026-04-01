La dieta que te ayudará a perder grasa rebelde de manera sostenible

La obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener demasiada grasa corporal, sintetiza el Instituto Mayo Clinic y advierte que es una afección médica que aumenta el riesgo de muchas otras enfermedades y afecciones de la salud como enfermedades cardíacas, diabetes, presión arterial alta, colesterol alto, enfermedades hepáticas, apnea del sueño y determinados tipos de cáncer.

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Los expertos de esta institución remarcan que lo bueno es que incluso una modesta pérdida de peso puede mejorar o prevenir las afecciones de salud relacionadas con la obesidad. Por lo tanto, es aconsejable mantener una alimentación más saludable, un mayor nivel de actividad física y cambios de conducta ya que pueden ayudarnos a bajar de peso.

¿Para qué perder peso corporal?

Los datos difundidos por diferentes instituciones y profesionales de la salud han sido analizados mediante la aplicación Gemini y ésta ha concluido que perder peso corporal puede mejorar significativamente la salud metabólica y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

♬ original sound - Dr. Duck @dr.patricio_ochoa La obesidad no es falta de disciplina ni flojera, ¡No es tu culpa! Es una enfermedad crónica que altera al cuerpo y al cerebro, y por eso a muchas personas se les dificulta poder bajar de peso. La resistencia a la leptina impide sentir saciedad, la grelina puede mantenerse elevada generando hambre constante, y la resistencia a la insulina aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Y si le sumas que el tejido adiposo funciona como un órgano endocrino: liberando citoquinas inflamatorias que afectan metabolismo, hormonas y estado de ánimo, esto provoca el famosísimo cansancio crónico y reducción de la motivación. Al mismo tiempo, los circuitos cerebrales de placer se sensibilizan a los ultra procesados, lo que aumenta la impulsividad hacia este tipo de alimentos. Por eso, la obesidad debe entenderse y tratarse como lo que es: una enfermedad compleja que requiere un abordaje médico integral y profesional, sin juicios ni estigmas. #Drduck #Patrocinado @lillylatamoficial PP-MG-MX-2069 / Consulte a su médico / 16 OCTUBRE 2025 #HablemosDeObesidad

“Desde una perspectiva funcional, la reducción del exceso de peso alivia la presión mecánica sobre las articulaciones, especialmente en las rodillas y la cadera, mejorando la movilidad y previniendo el desgaste prematuro del cartílago”, precisa esta Inteligencia Artificial (IA). Asimismo, añade que el bienestar general aumenta al experimentar mayores niveles de vitalidad y una mejor respuesta física ante los desafíos cotidianos.

¿Cómo perder grasa rebelde?

Por todo lo señalado, Gemini explica que para perder grasa de manera sostenible, el secreto no está en las restricciones extremas, sino en regular el entorno hormonal y metabólico del cuerpo. Es por esto que la Inteligencia Artificial remarca que la "grasa rebelde" suele ser aquella con menor flujo sanguíneo y mayor resistencia a la movilización, por lo que requiere un enfoque estratégico, y para conseguirlo comparte una guía bien estructurada:

El Pilar - Déficit Calórico Controlado: No se puede perder grasa sin un déficit, pero si este es muy agresivo, el metabolismo se ralentiza.



La Regla: Consume entre un 15% y 20% menos de tus calorías de mantenimiento.

Sostenibilidad: Esto permite perder grasa preservando la masa muscular, que es metabólicamente activa.

Prioridad a la proteína: La proteína es el macronutriente más importante en esta etapa por tres razones: saciedad, efecto térmico (el cuerpo gasta más energía digiriéndola) y protección del músculo.



Fuentes recomendadas: Huevos, pechuga de pollo, legumbres, cortes magros de carne, pescados y tofu.

Distribución: Asegúrate de incluir una porción en cada comida principal.

Carbohidratos inteligentes y fibra: No es necesario eliminarlos, sino elegir los de bajo índice glucémico para mantener la insulina estable (la insulina alta bloquea la quema de grasa).



Vegetales verdes: Aportan volumen y fibra sin apenas calorías.

Granos integrales: Avena, quinoa o arroz integral en porciones moderadas.

Tubérculos: Papa o camote hervidos o al horno (preferiblemente enfriados previamente para crear almidón resistente).

Grasas saludables - Calidad sobre cantidad: Son esenciales para la producción de hormonas, pero son densas en calorías.



Opciones: Aguacate, frutos secos crudos, semillas y aceite de oliva virgen extra.

Control: Limita las porciones a lo que quepa en la palma de tu mano por comida.

Estrategias complementarias