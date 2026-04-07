7 diseños de uñas con el árbol de cerezo que debes usar en primavera

El árbol de cerezo es un ejemplar que suele encontrarse, en especial en Japón; en la primavera es posible ver su floración, momento en el que muchas personas viajan para poder presenciar este evento natural. Ahora se ha convertido en un emblema importante para el país.

Sobrina de Maribel Guardia revela ausencia y dolor familiar

Incluso ha formado parte de las manicuras; para que tú también lo uses, te detallaremos 7 diseños de uñas que puedes usar, para que tengas una esencia fresca y tropical.

¿Qué diseños de uñas puedo usar?

A partir de ahora vas a querer tener el árbol de cerezo en tus manos, ya que lo puedes incorporar en los diseños de uñas, siendo una gran alternativa para lucir en la primavera. Considera emplear las siguientes opciones:

Base nude y el árbol : Pide que en todas las uñas te coloquen un tono nude uniforme y encima coloquen el dibujo de algunas ramas con flores.

: Pide que en todas las uñas te coloquen un tono nude uniforme y encima coloquen el dibujo de algunas ramas con flores. Con cat-eye : En algunas uñas pide que le agreguen “cat eye” marrón, mientras que en las demás el mismo efecto en blanco, donde encima van a hacer el dibujo del árbol.

: En algunas uñas pide que le agreguen “cat eye” marrón, mientras que en las demás el mismo efecto en blanco, donde encima van a hacer el dibujo del árbol. Algo más sencillo : Si quieres algo más discreto, igualmente en una base nude, solamente pide que te dibujen algunas flores pequeñas.

: Si quieres algo más discreto, igualmente en una base nude, solamente pide que te dibujen algunas flores pequeñas. Francés : En todas las uñas pide el clásico francés, pero en el dedo anular pide que le dibujen el árbol con algunas flores.

: En todas las uñas pide el clásico francés, pero en el dedo anular pide que le dibujen el árbol con algunas flores. 3D : Para algo más excéntrico y llamativo, sobre unas uñas cristal, pide que molden la flor con gel en 3D.

: Para algo más excéntrico y llamativo, sobre unas uñas cristal, pide que molden la flor con gel en 3D. Blush : Con el efecto blush en tus uñas, encima pide que te dibujen las flores de primavera .

: Con el efecto blush en tus uñas, encima pide que te dibujen las flores de . Degradado en glitter: En la punta concentra el glitter y comienza a degradarlo para encima colocar algunas flores.

¿Cómo cuidar mis uñas?

Gran parte de los diseños de uñas con el árbol de cerezo se recomienda hacerlos en un salón de belleza, puesto que será un lugar en el que te colocarán productos de mayor duración. Aun así, es importante que las cuides para evitar algún tipo de desprendimiento.

Recuerda no arrancarlas con los dientes y, al emplear algún tipo de detergente o químico, usar guantes. Por otra parte, recuerda que no son herramientas para abrir cosas, así que mejor usa otros elementos ante situaciones así.