Dónde aplicar sombras pastel según tu tipo de ojo

Los tonos pastel se encuentran en tendencia esta temporada de primavera 2026 y una forma de llevarlos en tu look es con las sombras de ojos, que pueden adaptarse a las diferentes personalidades y estilos.

Sin embargo, expertos maquillistas han revelado que este maquillaje requiere de un cuidado muy especial, ya que los colores claros tienden a resaltar ciertas áreas que podrían no ayudarnos a mantener una armonía facial.

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Así debes aplicar las sombras pastel, según tu tipo de ojo

Las formas adecuadas de aplicar estos tonos en tendencia, si tienes el párpado caído, los ojos hundidos, muy juntos o muy separados, según los expertos, es:

Párpado caído o encapotado

Debes aplicar las sombras pastel por encima del pliegue natural del ojo, esto mientras lo mantienes abierto y con la mirada hacia enfrente, así cuando abras el ojo el color no "desaparecerá" al ser ocultado por el párpado.

El estilo perfecto para este tipo de miradas es la técnica halo eye, en donde el centro del párpado móvil es de color claro y las esquinas son más oscuras.

Los colores pastel en sombras son tendencia esta primavera de 2026|Pexels: Anna Shvets

Ojos almendrados

Es una de las formas de ojos más versátiles, así que puedes aplicar las sombras en todo el párpado móvil y difuminar hacia la cuenca y hacia el exterior. El estilo recomendado por los expertos consiste en colocar un tono pastel intenso en medio, y uno más oscuro en la esquina exterior para dar profundidad.

Ojos redondos

La recomendación es poner el foco en la esquina externa del ojo y extender el color hacia afuera en forma de "V" o de manera más alargada. Esto ayudará a equilibrar la redondez. Debes evitar los tonos demasiado claros, ya que podrían dar la sensación de hinchazón.

La forma correcta de aplicar tonos pastel en sombras depende de tu tipo de ojo|Pexels: MART PRODUCTION

Ojos pequeños

Se trata de aplicar sombras pastel en el párpado móvil y en el lagrimal. Los colores claros y luminoos nos ayudarán a abrir la mirada y parecerá que tus ojos son aún más grandes. Este look se puede complementar con un delineador beige o blanco en la línea de agua.