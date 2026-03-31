Así puedes levantar tu mirada con sombras y sin delineado

Levantar tu mirada es uno de los pasos más importantes del maquillaje; así puedes evitar los ojos caídos o apagados. Expertos en la materia revelan el truco definitivo para conseguir este efecto usando únicamente sombras.

Hoy te presentamos cómo puedes conseguir el look lifting sin necesidad de delineador, además de la forma correcta de maquillarte, de acuerdo con tu tipo de ojos y así dar más armonía a tus rasgos naturales.

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La forma de levantar tu mirada con sombras y sin delineador

Para levantar tu mirada usando solo sombras y sin recurrir al delineador tradicional la clave se encuentra en el difuminado ascendente, así como en el manejo estratégico entre tonos claros y oscuros. Según tu tipo de ojo se recomienda los siguiente:

Párpado caído o encapotado

El primer paso es crear una "cuenca ficticia" que se consigue maquillando con el ojo abierto y la mirada hacia enfrete y aplicando una sombra café mate justo por encima del pliegue natural para crear profundidad visual.

También puedes aplicar una sombra de un tono oscuro en la esquina externa del ojo, formando una "V" que difuminarás hacia la sien, mientras que en el párpado móvil se aconseja un tono brillante o iluminador, para no"hundir" la mirada.

La forma correcta de aplicar las sombras para levantar tu mirada|Pinterest

Ojos caídos

La sombra oscura debe concentrarse en el extremo externo del ojo y difuminar hacia arriba, nunca siguiendo la línea natural del párpado. Para un acabado más limpio deberás limpiar con corrector el borde inferior de la sombra con dirección a la ceja.

Ojos almendrados o pequeños

El truco aquí es conseguir una profundidad sutil aplicando un tono de transición en la cuenca y un tono más profundo solo de la mitad hacia afuera. Para dar un efecto de apertura a la mirada necesitarás colocar una sombra clara o satinada en el centro del párpado móvil y en el lagrimal para así "abrir el ojo".

Las sombras brillantes ayudan a que la mirada resalte|Pinterest

Todo el look puede terminar con una máscara de pestañas negra que abra aún más la mirada, si colocas una capa más gruesa en la esquina exterior podrás hacer que tus ojos se vean más grandes.