Los aguinaldos de dulces solían ser bolsitas de dulces, frutas y pequeños regalos que se repartían en las celebraciones de Navidad. Aunque es una tradición que en algunas casas no se hace, ahora podemos mejorar su aspecto con cajas personalizadas. Si los pequeños de tu familia son fans de Peppa Pig, te detallaremos algunas opciones de dulceros que puedes hacer, cajas que puedes imprimir en casa y son fáciles de armar.

¿Qué opciones usar de dulceros de Peppa Pig?

Al momento de armar las cajas para los dulces, te recomendamos que primero dejes secar cada pestaña, así vas a evitar ensuciar el papel y que se pueda deformar. Además, te recomendamos que primero selecciones la caja para que después compres los insumos que les vas a poner, para que tengas una idea de sus dimensiones y no compres alimentos en exceso.

Peppa Pig: Dulcero en forma de bolsa

Dentro de las primeras opciones que puedes encontrar en redes e imprimir, es aquella que parece un bolso y tiene a algunos de los personajes de la serie animada, una gran alternativa para transportar, solamente sigue las indicaciones de cortado y armado para que sea funcional al momento de almacenar los aguinaldos.

Peppa Pig: Camión escolar

Si deseas una alternativa más creativas, es aquella que tiene forma de camión escolar de Peppa Pig, y tiene a varios personajes en cada una de sus caratulas, además de ser fáciles de armar al unir cada una de las pestañas.

Peppa Pig: Familia completa

Si no quieres batallar mucho, puedes optar por una caja rectangular donde vemos a la familia de Peppa Pig, es igualmente llamativa y funcional al momento de guardar el aguinaldo navideño para la gran celebración.

Peppa Pig: En forma de pirámide

La última opción que puedes considerar es optar por un diseño piramidal, una de las cajas para imprimir que son fáciles de armar y que tienen una apariencia única, ideal para evitar que tus invitados tengan que cargar muchos contenedores.