El papel pintado puede convertirse en un gran aliado para decorar un recibidor pequeño, especialmente cuando se eligen diseños que reflejan la luz, aportan profundidad y evitan recargar las paredes. Los motivos botánicos delicados, las formas geométricas en tonos claros y los estampados con efecto de perspectiva permiten conseguir una entrada visualmente más amplia y acogedora.

Este recurso decorativo también ayuda a definir la personalidad de la vivienda desde el primer ambiente. Diseñadores como Kelly Wearstler, reconocida por experimentar con patrones, texturas y revestimientos, demuestran cómo las paredes pueden convertirse en protagonistas de un espacio.

Los 3 papeles pintados que ayudan a iluminar y ampliar visualmente un recibidor

Estas 3 ideas con papel pintado permiten renovar la entrada y generar una sensación de mayor amplitud:

Papel pintado botánico en tonos claros: los estampados de hojas pequeñas, ramas y flores en beige, verde salvia o blanco aportan frescura sin saturar el ambiente. Combinan especialmente bien con muebles de madera clara y espejos.

los estampados de hojas pequeñas, ramas y flores en beige, verde salvia o blanco aportan frescura sin saturar el ambiente. Combinan especialmente bien con muebles de madera clara y espejos. Diseños geométricos en colores suaves: las líneas finas, los rombos y las figuras repetidas en tonos crema, arena o gris perla aportan orden visual. Los patrones verticales también pueden ayudar a que las paredes parezcan más altas.

las líneas finas, los rombos y las figuras repetidas en tonos crema, arena o gris perla aportan orden visual. Los patrones verticales también pueden ayudar a que las paredes parezcan más altas. Papel pintado con efecto de profundidad: los motivos que recrean paisajes, arcos, perspectivas o formas arquitectónicas generan una ilusión visual de distancia. Son una opción interesante para entradas estrechas, siempre que el diseño no tenga demasiados contrastes.

La elección del estampado debe considerar las dimensiones del recibidor. En espacios reducidos, los motivos de escala pequeña o mediana suelen integrarse mejor que los dibujos excesivamente grandes y oscuros.

¿Cómo combinar el papel pintado con muebles e iluminación para ampliar el recibidor?

Para potenciar el efecto del revestimiento, conviene acompañarlo con muebles livianos y elementos que multipliquen la luz. La diseñadora de interiores Emily Henderson, conocida por sus propuestas funcionales para el hogar, es una referencia en el uso de espejos, iluminación y combinaciones de texturas para equilibrar los ambientes.

Estas son algunas recomendaciones para completar la decoración:

Incorporar un espejo: colocado frente a una fuente de luz, ayuda a reflejarla y genera una mayor sensación de profundidad.

colocado frente a una fuente de luz, ayuda a reflejarla y genera una mayor sensación de profundidad. Elegir una consola estrecha: permite apoyar llaves y objetos cotidianos sin obstaculizar el paso.

permite apoyar llaves y objetos cotidianos sin obstaculizar el paso. Sumar iluminación cálida: los apliques de pared o una lámpara de sobremesa crean un ambiente acogedor y destacan el estampado.

los apliques de pared o una lámpara de sobremesa crean un ambiente acogedor y destacan el estampado. Evitar la acumulación de adornos: unos pocos objetos decorativos permiten que el papel pintado conserve el protagonismo.

Antes de instalarlo, también es importante comprobar que el revestimiento sea adecuado para las condiciones del ambiente y que la pared esté limpia, seca y nivelada. Los papeles vinílicos lavables pueden resultar especialmente prácticos en entradas con mucho tránsito.