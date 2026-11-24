Con la llegada del frío y la Navidad, las bebidas calientes como el café, el chocolate o el té se vuelven indispensables en la rutina diaria.

Sin embargo, sostener una taza recién servida o evitar que el calor se escape rápido suele ser incómodo.

Por suerte, hacer fundas para termos y tazas con suéteres tejidos es una solución ecológica, económica y sumamente acogedora que aprovecha esas prendas de punto que se encogieron en la lavadora o ya tienen algún desgaste.

5 formas de convertirlos en fundas acogedoras para termos y tazas este invierno

Funda cilíndrica rápida aprovechando los puños de las mangas

Mide la altura de tu termo y corta la manga del suéter dejando un margen extra de 2 cm en el extremo cortado.

Dobla ese borde hacia adentro y fíjalo con una costura sencilla a mano o con pegamento textil para evitar que el tejido se deshilache.

No tires los suéteres tejidos encogidos: 5 formas de convertirlos en fundas acogedoras para termos y tazas este invierno No tires los suéteres tejidos encogidos: 5 formas de convertirlos en fundas acogedoras para termos y tazas este invierno

Abrigo abierto con botón de madera para tazas con asa

Corta una tira rectangular del torso del suéter lo suficientemente larga para rodear la taza pasando por debajo del asa. Haz un pequeño ojal en un extremo y cose un botón grande de madera o coco en el otro para abrocharla.

Bolsa térmica con cordón ajustable para termos altos o botellas

Corta una sección de la manga o del cuerpo del suéter unos 5 cm más larga que el termo. Cose la base inferior por el revés para cerrarla por completo y haz un pequeño dobladillo en la boca superior para pasar un cordón de algodón o cinta de yute.

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Funda con base reforzada y asa portátil para llevar en la mano

Recorta un rectángulo del tejido ajustado al contorno de tu vaso reusable, únelo por los costados y añade un círculo de fieltro grueso para darle estabilidad.

Funda bicolor

Une dos franjas de dos suéteres de distinto color y ajusta el contorno al tamaño de tu taza o termon.