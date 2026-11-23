No cabe duda que hoy en día una de las series animadas favoritas de todos los pequeños es Peppa Pig, esto debido a que la historia cuenta divertidas historias de la mano de la divertida cerdita, así como familia y amigos de Peppa. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 plantillas perfectas para que puedas vestir a la icónica cerdita con prendas únicas y originales.

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Peppa Pig: Plantillas de paper doll con accesorios y ropa intercambiable para imprimir

Estas plantillas son completamente gratis. Te recomendamos imprimirlas en una hoja gruesa para que puedas manejar de mejor manera cada recorte (accesorio) así como la figura principal del personaje. Esta actividad la puedes hacer en compañía de más personas ya que es perfecta para pasar un momento muy agradable. Por otro lado, te recomendamos imprimirlas a color para que le saques el máximo provecho a cada diseño de plantilla.

Peppa Pig: Plantillas de paper doll con accesorios y ropa camuflajeada para imprimir

Esta plantilla, como su nombre lo indica, tiene un atuendo camuflajeado. Los accesorios que se incluyen son una falda roja con café, otra en tono completamente rojo, una chaqueta amarilla y un sombrero amarillo. Además de estas piezas también se incluyen accesorios para el rostro y botas pequeñas.

Peppa Pig: Plantillas de paper doll con accesorios y ropa navideña para imprimir

Esta plantilla, como su nombre lo indica, incluye atuendos navideños para vestir a Peppa Pig. Se incluye un vestuario de Santa Claus, el cual por supuesto incluye un gorro así como una falda tipo escocesa cuadrada y un moño como accesorio.

Peppa Pig: Plantillas de paper doll con accesorios y vestidos de colores para imprimir

Esta plantilla, como su nombre lo dice, incluye dos vestidos de colores, uno de colores con rayas diagonales, y otro en color azul, cada uno de ellos es perfecto para cualquier tipo de personalidad. Además de esto también se incluye una boina tipo francesa y un moño en color rosa, perfecto para las niñas que aman los accesorios femeninos.

Peppa Pig: Plantillas de paper doll con accesorios y atuendos de disfraces para imprimir

Esta plantilla es perfecta para las niñas que aman los disfraces ya que se incluyen atuendos de hada, enfermera e incluso de fiesta. Algunos de los accesorios que se incluyen es el de un vestido con alas, varita y corona, otro con gorro de enfermera, gorro de cumpleaños y hasta pastel de celebración. Por otro lado, también se incluye un atuendo de sirena.

Esta plantilla es completamente en blanco y negro por lo que tendrás libertad creativa para colorear los atuendos como más te guste e incuso puedes decorar con otro materiales como hojas de papel o incluso diamantina.