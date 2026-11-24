El maquillaje monocromático es una técnica sencilla para suavizar visualmente la piel y darle al rostro una apariencia más fresca. Consiste en utilizar distintas intensidades de un mismo color (como rosa, durazno, terracota o malva) en los párpados, las mejillas y los labios.

Después de los 40 o 50 años, esta propuesta puede ayudar a crear una imagen armónica, evitar contrastes demasiado marcados y destacar los rasgos sin necesidad de aplicar demasiados productos. A diferencia de los maquillajes con muchos colores y líneas definidas, el estilo monocromático apuesta por la continuidad cromática.

El resultado es un acabado integrado, en el que cada zona del rostro acompaña a las demás. Para conseguirlo, es importante prestar atención tanto a la elección de los tonos como a la preparación de la piel.

¿Qué colores elegir para conseguir un maquillaje monocromático que rejuvenezca?

La elección de la gama cromática es fundamental. Los tonos cálidos y suaves suelen aportar un efecto saludable, mientras que los rosas y malvas permiten conseguir una apariencia delicada y luminosa. Estas son algunas combinaciones que puedes probar:

Rosa empolvado: aporta suavidad a los párpados, un aspecto fresco a las mejillas y naturalidad a los labios. Es una opción versátil para el día.

aporta suavidad a los párpados, un aspecto fresco a las mejillas y naturalidad a los labios. Es una opción versátil para el día. Durazno o melocotón: brinda calidez al rostro y funciona bien en pieles que buscan un acabado luminoso.

brinda calidez al rostro y funciona bien en pieles que buscan un acabado luminoso. Terracota: permite conseguir un maquillaje cálido y elegante. Puedes utilizar una versión clara en los ojos y una más intensa en los labios.

permite conseguir un maquillaje cálido y elegante. Puedes utilizar una versión clara en los ojos y una más intensa en los labios. Malva: crea un resultado sofisticado y discreto, especialmente cuando se combina con acabados satinados.

La maquilladora británica Lisa Eldridge, reconocida por su trayectoria en el maquillaje editorial, es una referente en el uso de tonos que se integran con la piel y en la construcción de acabados naturales. Su trabajo puede servir de inspiración para conseguir transiciones suaves y evitar contrastes excesivos.

¿Cómo hacer un maquillaje monocromático paso a paso para suavizar las facciones?

Para lograr un resultado favorecedor, no es necesario que los 3 productos tengan exactamente el mismo color. Lo ideal es trabajar dentro de una misma familia cromática y adaptar la intensidad a cada zona.

Prepara la piel: aplica una crema hidratante adecuada y espera a que se absorba antes de comenzar. Utiliza una base ligera: elige una fórmula que unifique el tono sin cubrir por completo la textura natural de la piel. Maquilla los ojos: distribuye una sombra de la gama elegida por el párpado móvil y difumina los bordes para evitar líneas rígidas. Aplica rubor: utiliza un colorete en un tono similar sobre las mejillas y extiéndelo suavemente hacia las sienes. Completa con los labios: elige un labial o bálsamo con color que mantenga la armonía del maquillaje. Añade luminosidad: si lo deseas, incorpora un toque de iluminador satinado en los puntos altos del rostro, sin excederte con el brillo.

La maquilladora profesional Mary Greenwell, conocida por su trabajo en editoriales y con celebridades, es otra referencia en la creación de maquillajes que realzan los rasgos sin ocultarlos. El secreto está en difuminar bien cada producto, evitar las capas pesadas y elegir texturas que se adapten a la piel.