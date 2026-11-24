Las 5 plantas que puedes colocar en tu balcón para atraer mariposas y picaflores son la lantana, la salvia, la verbena, la pentas y la fucsia. Sus flores ofrecen alimento a distintos polinizadores y permiten crear un espacio colorido sin necesidad de contar con un jardín amplio.

La clave está en combinar especies con diferentes épocas de floración y elegirlas según la cantidad de sol que recibe el balcón. Las mariposas buscan flores donde puedan alimentarse de néctar, mientras que los picaflores (también conocidos como colibríes) suelen visitar especies con flores tubulares y abundante alimento.

De acuerdo con organizaciones dedicadas a la conservación de aves y mariposas, incorporar plantas nativas de la región también es una buena estrategia para favorecer la biodiversidad y ofrecer recursos adecuados a la fauna local. Esta es la manera de lograrlo.

Estas son las 5 plantas que atraen mariposas y picaflores al balcón

Estas 5 especies pueden ayudar a convertir macetas y jardineras en pequeños espacios para polinizadores:

Lantana: sus flores pequeñas se agrupan en ramilletes de tonos amarillos, naranjas, rosas y violetas. Son una fuente de néctar muy visitada por mariposas y tolera bien el sol y las temperaturas cálidas. Necesita una maceta con buen drenaje. Salvia: algunas variedades producen flores tubulares rojas, violetas o azules que resultan especialmente atractivas para los picaflores. Las especies de floración abundante también reciben visitas de mariposas. Conviene elegir la variedad según el clima y la exposición solar. Verbena: sus flores agrupadas en pequeños ramilletes ofrecen néctar a diferentes mariposas. Es una alternativa para jardineras soleadas y puede florecer durante buena parte de la temporada cálida si recibe los cuidados adecuados. Pentas: conocida por sus racimos de flores en forma de estrella, en tonos rosas, rojos, blancos y lilas, es una planta apreciada por las mariposas. Necesita buena iluminación y riego moderado, sin encharcar las raíces. Fucsia: sus flores colgantes y tubulares pueden atraer picaflores, especialmente las variedades con tonos rojos y rosados. A diferencia de las anteriores, prefiere ambientes frescos, luz filtrada y protección frente al sol intenso de la tarde.

¿Cómo preparar un balcón para recibir mariposas y picaflores?

Además de elegir las plantas adecuadas, es importante crear un entorno seguro y con alimento disponible. La National Wildlife Federation recomienda incorporar ejemplares que proporcionen néctar y recursos para las distintas etapas del ciclo de vida de las mariposas.

Por su parte, la organización Audubon destaca el valor de las plantas nativas para alimentar a las aves y favorecer los ecosistemas locales. Para mejorar el espacio, puedes aplicar estas recomendaciones:

Combinar distintas floraciones: elegir plantas que florezcan en diferentes momentos para ofrecer alimento durante más tiempo.

elegir plantas que florezcan en diferentes momentos para ofrecer alimento durante más tiempo. Priorizar especies nativas: consultar cuáles son adecuadas para tu región y atraen a los polinizadores locales.

consultar cuáles son adecuadas para tu región y atraen a los polinizadores locales. Evitar pesticidas: los insecticidas pueden perjudicar a mariposas, picaflores y otros visitantes del balcón.

los insecticidas pueden perjudicar a mariposas, picaflores y otros visitantes del balcón. Ofrecer agua poco profunda: colocar un recipiente seguro, con piedras donde los insectos puedan posarse.

colocar un recipiente seguro, con piedras donde los insectos puedan posarse. Distribuir las macetas según la luz: ubicar las especies de sol en los sectores más luminosos y proteger las que necesitan sombra parcial.

Con estas 5 plantas y algunos cuidados sencillos, un balcón puede convertirse en un espacio más atractivo para mariposas y picaflores, además de aportar color y movimiento al hogar.