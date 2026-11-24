Hace un día se estrenó el tráiler final de la película de Avengers: Doomsday, situación que generó bastante emoción en los seguidores del Universo Cinematográfico de MARVEL. En ese sentido, algunos ya propusieron que transformes tu termo al estilo superheroico. Ya sea que lo hagas para tu recipiente o también para decorar el de tus pequeños en casa… he aquí las propuestas más cercanas a la llegada de Dr. Doom.

¿Por qué debes decorar tu termo con stickers de Avengers: Doomsday?

Con el universo de superhéroes las opciones son infinitas. Pero si quieres adaptarlo un poco a lo que ofrecerá la película que prácticamente cerraría el UCM como se le conoce actualmente, debes obedecer cierta línea de narrativa y colores. Aunque si tú prefieres simplemente tomar esta oportunidad para pegarle stickers a tu termo, sin algo cercano a los Avengers: Doomsday… también está perfecto.

¿Cuáles son los 5 stickers ideales para decorar tu termo de Avengers: Doomsday?

1.- Dr. Doom como protagonista - Si deseas que el villano de Avengers: Doomsday sea el protagonistas en tu termo, podrías comprar un termo verde, negro o hasta gris. Si no, consigue algunos stickers clásicos de los cómics o una imagen de alta calidad del diseño de MARVEL en sus películas de 2026.

2.- Efecto metálico - También muy al estilo de Doom, puedes conseguir vinil adhesivo plateado o en colores verde con gris y negro. O si quieres usar el color de los héroes, pueden ser los clásicos rojo, azul o blanco de Thor, Capitán América y Ironman.

3.- Logos de los Avengers - Aquí algo sobrio podría ser buscar el logo de los Vengadores y complementar con vinil adhesivo de tu color favorito. O en su defecto… puedes poner el logo de tus héroes favoritos para complementar el adorno de tu termo.

4.- Superhéroes en collage - La cuarta opción es lograr un bonito collage con stickers de todos los héroes que busques integrar. Si deseas seguir con la temática de Ávengers: Doomsday, puedes poner a Dr. Doom en el centro y el resto del termo tendrá a tus personajes favoritos de MARVEL.

5.- Destellos de Avengers: Doomsday - Tal vez no quieras saturar de héroes o logos tu termo, pero sí buscas sutileza con líneas del color de la película. O para que no quede tan simple, se puede imprimir y pegar la frase Vengadores o Avengers y complementar con esta idea minimalista.